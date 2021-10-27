16-річний влаштував смертельну аварію: що відомо про підлітка та масштабну ДТП в Харкові

Підліток вже дав свідчення в поліції / соцмережі

У Харкові автомобіль Infiniti, рухаючись на величезній швидкості по вулиці Одеській, врізався в машину марки Chevrolet Aveo. 16-річний підліток за кермом Інфініті намагався перетнути перехрестя на червоний сигнал світлофора.

В результаті аварії водій Шевроле загинув на місці, водій Інфініті і два його пасажири - чоловік та жінка, з травмами опинилися в лікарні, повідомили у поліції.

Судячи з перших знімків, які потрапили у Мережу, у 16-річного водія автомобіля Infiniti забита голова, але сам він у свідомості, пересувається без сторонньої допомоги. Він був затриманий поліцією на місці аварії.

16-річний винуватець ДТП / Харків LIVE

Підліток вже не перший раз потрапляє в скандал

За інформацією ЗМІ, машину малолітньому винуватцю ДТП подарували днями батьки. Судячи з кадрів, які публікують в мережі, він вже неодноразово порушать ПДР.

Місцеві Telegram-канали пишуть, що два роки тому у віці 14 років він влаштував стрілянину з пневматичного пістолета в супермаркеті. Тоді в ході конфлікту він вистрілив в жінку, після чого направив зброю в бік її дитини.

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Підлітка намагаються "відмазати"?

За інформацією Харків LIVE, батьки хлопця, який був за кермом Infiniti, відразу після інциденту подали заяву про викрадення цього автомобіля.

Також Telegram-канал "ХС.Харків" стверджує, що підписниця надіслала скріни нібито листування з винуватцем ДТП, де він розповідає, що вже не раз збивав людей і йому за це нічого не було. В кінці хлопець додав, що краще "мати купу грошей і спокійно гуляти".

Фото: t.me/h_saltovka

Раніше ми розповідали, що в Бериславському районі Херсонської області позашляховик, за кермом якого був 15-річний підліток, злетів з дороги і врізався в дерево. З 6 хлопців, які були в машині, на місці загинули 4. Ще двох 17-річних хлопців з травмами забрала "швидка".