Потопили гордість російського флоту: в ГУР розкрили деталі знищення корабля РФ

В ГУР відзначили, що ураження кораблів Чорноморського флоту буде тривати й надалі.

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Сили оборони України підірвали гордість російського флоту / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Корабель "Івановець", який був затоплений Силами оборони України, був в певному розумінні гордістю для російського флоту, оскільки лише три таких кораблі є на озброєнні російського військово-морського флоту. Про це заявив представник Головного управління розвідки України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

"Ми бачили пряме влучання, кадри бачив зараз весь світ. Це серйозна, важлива та успішна спецоперація Головного управління розвідки і "Групи 13", і такі операції, безумовно, триватимуть", – сказав представник ГУР.

Представник Головного управдіння розвідки Міноборони вказує на те, що знищення катера є значним досягненням, оскільки таких ракетних катерів у складі Чорноморського флоту РФ було всього три, а тепер один менше.

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Юсов відзначив, що корабель був гордістю для флоту Росії, але він не зміг "впоратися з викликами". Катер було знищено під час його бойового чергування, і його відновлення стало неможливим.

Знищення кораблів Чорноморського флоту

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 1 лютого, в результаті спецоперації Головного управління розвідки Міністерства оборони України в тимчасово окупованому Криму було знищено ракетний катер Чорноморського флоту Росії. Про це повідомила прес-служба ГУР.

Провідні російські видання підтвердили втрату ракетного катера "Івановець", про який раніше звітувало ГУР. Зазначається, що судно було "спіймане в пастку" за 9 км від входу в озеро Донузлав у Чорноморському районі.

У Росії підтвердили пошкодження великого десантного корабля "Новочеркаськ" у ніч на 26 грудня в порту тимчасово окупованої Феодосії.

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