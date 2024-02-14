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У Криму пролунал вибухи: уражено десантний корабель військ РФ - соцмережі

Андрій Ганчук
14 лютого 2024, 07:34оновлено 14 лютого, 08:15
Два вертольоти Мі-8 літають у районі вибухів, можливо, триває пошуково-рятувальна операція на місці ураження російського великого десантного корабля.
Крим
У захопленому Росією Криму могло бути ураженоБДК окупантів / Скріншот соцмережі

У середу вранці, 14 лютого, в Ялті, Місхорі та Алупці в окупованому Криму було чутно 5 вибухів. Ймовірно, було атаковано великий десантний корабель російських військ. Є інформація, що корабель затонув.

Як повідомляє моніторингова група Кримський вітер, підписники розповіли, що рано вранці в Ялті, Місхорі та Алупці було чутно п'ять вибухів.

Як стверджують місцеві жителі, спочатку вони побачили спалахи в морі, а потім прогриміли вибухи. В Алупці через вибухову хвилю відчинялися вікна.

відео дня

Один із підписників заявив, що в районі Сімеїзу було чути кулеметні черги.

Де прогриміли вибухи

За даними спостерігачів, вибухи прогриміли о 5:04 за київським часом. Імовірно, в районі Місхора. Звуків пусків ракет не було.

Мисхор Вибухи
прогриміли, ймовірно, в районі Місхора / Кримський вітер

БДК Росії міг затонути

Також повідомляється, що після вибухів затонув великий десантний корабель російських окупантів.

"Знову вибух у морі, навпроти селища Кацивелі, сильна ударна хвиля. Схоже, боєкомплект корабля вибухає. Помітно, що для порятунку "потопаючого" підійшов ще один корабель. Також неподалік помітно підводний човен", - інформує група.

У районі вибухів літають два Мі-8.

"Підписники повідомляють, що вже два вертольоти Мі-8 літають низько над морем уздовж берега від Алупки у бік Кацивелі і назад", - зазначено в повідомленні.

Можливо, почалася пошуково-рятувальна операція.

Американський БПЛА-розвідник спостерігає за ситуацією

Повідомляється, що БПЛА Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk з позивним FORTE12 веде спостереження за морським боєм. Він злетів з бази НАТО і вивчає ситуацію.

"За морським боєм біля берегів Криму спостерігає американський БПЛА-розвідник. За даними порталу відстеження авіаперельотів Flightradar, БПЛА Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk з позивним FORTE12 злетів з авіабази НАТО Сігонелла на Сицилії і веде розвідку над Чорним морем на відстані 100-120 км від берегів Криму. Завдання такого БПЛА - розкриття районів ППО і збір даних про те, як ЗС Росії реагують на бойові ситуації", - зазначають спостерігачі.

БПЛА-розвідник НАТО стежить за ситуацією з кораблем РФ
БПЛА-розвідник НАТО стежить за ситуацією з кораблем РФ / Flightradar

Удари по кораблях РФ у Криму

Сили оборони України в ніч на 26 грудня минулого року знищили російський великий десантний корабель Новочеркаськ. Інформацію підтвердив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

4 січня прогриміли вибухи в Євпаторії та Севастополі. Окупанти перекривали Кримський міст. ЗСУ в Євпаторії розтрощили пункт ППО всього Криму.

5 січня армія України вдарила по аеродрому Саки, повідомив командувач ЗС Микола Олещук. Удар припав на пункт управління ворога.

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