У Криму пролунал вибухи: уражено десантний корабель військ РФ - соцмережі

У середу вранці, 14 лютого, в Ялті, Місхорі та Алупці в окупованому Криму було чутно 5 вибухів. Ймовірно, було атаковано великий десантний корабель російських військ. Є інформація, що корабель затонув.
Як повідомляє моніторингова група Кримський вітер, підписники розповіли, що рано вранці в Ялті, Місхорі та Алупці було чутно п'ять вибухів.
Як стверджують місцеві жителі, спочатку вони побачили спалахи в морі, а потім прогриміли вибухи. В Алупці через вибухову хвилю відчинялися вікна.
Один із підписників заявив, що в районі Сімеїзу було чути кулеметні черги.
Де прогриміли вибухи
За даними спостерігачів, вибухи прогриміли о 5:04 за київським часом. Імовірно, в районі Місхора. Звуків пусків ракет не було.
БДК Росії міг затонути
Також повідомляється, що після вибухів затонув великий десантний корабель російських окупантів.
"Знову вибух у морі, навпроти селища Кацивелі, сильна ударна хвиля. Схоже, боєкомплект корабля вибухає. Помітно, що для порятунку "потопаючого" підійшов ще один корабель. Також неподалік помітно підводний човен", - інформує група.
У районі вибухів літають два Мі-8.
"Підписники повідомляють, що вже два вертольоти Мі-8 літають низько над морем уздовж берега від Алупки у бік Кацивелі і назад", - зазначено в повідомленні.
Можливо, почалася пошуково-рятувальна операція.
Американський БПЛА-розвідник спостерігає за ситуацією
Повідомляється, що БПЛА Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk з позивним FORTE12 веде спостереження за морським боєм. Він злетів з бази НАТО і вивчає ситуацію.
"За морським боєм біля берегів Криму спостерігає американський БПЛА-розвідник. За даними порталу відстеження авіаперельотів Flightradar, БПЛА Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk з позивним FORTE12 злетів з авіабази НАТО Сігонелла на Сицилії і веде розвідку над Чорним морем на відстані 100-120 км від берегів Криму. Завдання такого БПЛА - розкриття районів ППО і збір даних про те, як ЗС Росії реагують на бойові ситуації", - зазначають спостерігачі.
Удари по кораблях РФ у Криму
Сили оборони України в ніч на 26 грудня минулого року знищили російський великий десантний корабель Новочеркаськ. Інформацію підтвердив командувач Повітряних сил Микола Олещук.
4 січня прогриміли вибухи в Євпаторії та Севастополі. Окупанти перекривали Кримський міст. ЗСУ в Євпаторії розтрощили пункт ППО всього Криму.
5 січня армія України вдарила по аеродрому Саки, повідомив командувач ЗС Микола Олещук. Удар припав на пункт управління ворога.
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