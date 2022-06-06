Люди в Маріуполі непритомніють, чекаючи "допомогу" від окупантів: їжу отримує лише кожен п'ятий

Люди в Маріуполі непритомніють, чекаючи "допомогу" від окупантів / t.me/andriyshTime

У тимчасово окупованому Маріуполі люди змушені вистоювати в черзі під палючим сонцем по 6 годин, щоб отримати їжу. Багато з них потрапляють до лікарні.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram повідомив, що на 2 тисячі осіб окупанти видають лише 400 наборів з їжею.

"Щоденна черга за гуманітаркою (фактично за їжею) в колишньому ТЦ "Метро" досягає від 1,5 до 2 тисяч осіб. У день видають до 400 наборів. На спеці під сонцем люди стоять у черзі по 6 годин даремно. Питної води немає, взяти її на території "Гуманітарного штабу" ніде. Тіні для укриття немає. Щогодини в останні дні до 10 осіб вивозять до лікарні через непритомність. Сморід від моргу, влаштованого за 200 метрів, посилюється щодня", - написав він.

Андрющенко підкреслив, що це знущання і приниження, оскільки іншого шляху отримати їжу у жителів міста немає.

читайте також"Просто гнів": рашисти придумали для жителів Маріуполя нове знущанняРаніше повідомлялося, що в тимчасово окупованому Маріуполі росіяни ввели смертну кару. У місті розстрілюють чиновників і волонтерів.

У Маріупольській міськраді зазначили, що окупанти саджають у в'язницю або розстрілюють всіх, хто відмовився співпрацювати з колаборантами і окупаційною владою.

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