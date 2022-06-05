У Маріуполі окупанти не дають людям воду, зате щедро поливають газони

Маріуполь без води, але газони окупанти поливають / фото: Андрющенко Time

У Маріуполі для отримання питної води українцям доводиться чекати більше двох днів. При цьому, технічна вода для гігієнічних потреб у місті відсутня.

"Маріуполь. Зараз. Для отримання питної води тепер треба записатися в чергу. Черга від двох днів. Тобто тепер питна вода в кращому випадку раз на два дні. Основна причина - падіння рівня води в природних джерелах забору води. Прогнозують подальше скорочення поставок води з природних причин - літню спеку", - повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко на своєму телеграм-каналі.

При цьому, за його словами, в центрі міста в парку щедро поливають газони – щоб було де знімати відео для російської пропаганди.

"Так виглядає цинізм. Питна вода доступна раз на два дні. Доставки технічної води для гігієнічних потреб немає зовсім. Зате справно поливаємо газони, щоб було на тлі чого знімати кіно про "життя покращилося". Немає слів. Тільки лють", - пише Андрющенко.

Також за інформацією міськради, гуманітарна допомога від окупантів вже скорочена. Тепер її видають виключно людям пенсійного віку. Всім іншим тільки через "роботу" - практика їжі за роботу відновилася, зазначає Андрющенко.

"Молодь змушують записуватися в "дружини" і допомагати мобільним патрулям, в т.ч. у фільтраційних заходах. За відмову погрожують мобілізацією в армію "ДНР". Маріуполь цілеспрямовано і планомірно перетворюють на гетто для українців", - повідомив радник мера міста.

Раніше повідомлялося, що терористи з так званої "ДНР" погрожують стратити захисників Маріуполя, які зараз перебувають у полоні загарбників на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

Також днями стало відомо, що російські загарбники розстріляли з танків житлові будинки в Маріуполі, щоб зняти це на відео і використовувати для створення пропагандистського відеоролика для російських ЗМІ.

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