У російському Воронежі 'розцвіла бавовна': у місті стовп диму та сильна пожежа

Після серії гучних "хлопків" в місті виникла масштабна пожежа.

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У Воронежі прогриміли вибухи / Колаж: Главред, фото: скрріншот з відео, ASTRA

У російському Воронежі пролунала серія вибухів. Після "бавовни" у місті почалась сильна пожежа, дим видніється з різних районів міста. Про це повідомили російські Telegram-канали.

Після серії гучних "хлопків" в місті виникла масштабна пожежа. На світлинах та відео, які публікують місцеві, видно величезний стовп диму.

Російські пропагандисти жалілись на атаку безпілотників у Воронезькій та Білгородській області.

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Повідомлення про атаку безпілотників в російських каналах / Фото: скриншот

МНС Росії заявило, що пожежа виникла в ангарі у районі вулиці Новосибірської. Там загорілись пиломатеріали та верстати. На місці працюються пожежники, інформація про постраждалих немає.

Telegram-канал "Кримський вітер" стверджує, що українські реактивні дрони-камікадзе влучили у резервувар з пальним на території військовій частини 75044 РФ у Воронежі. Безпілотники атакували 866-й склад пального окупантів.

"Черговими силами ППО та засобами РЕБ над Воронежем виявлено та придушено український БПЛА літакового типу. За попередніми даними, під час падіння безпілотника пошкоджено промислову будівлю. Наразі на місці події працюють співробітники оперативних служб. Туди ж виїхали представники уряду регіону та адміністрації міста", - заявив губернатор Воронезької області Олександр Гусєв.

Удари по Росії Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників. Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни". "Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

Атаки України по об'єктах Росії - останні новини

Нагадаємо, 17 квітня українські безпілотники атакували російський радіолокатор "Контейнер" у Мордовії. БПЛА здійснили атаку на 590-й окремий радіотехнічний вузол військової частини 84680 у місті Ковилкіно.

Також 17 квітня безпілотники ГУР атакували авіаційний завод у Татарстані. Удар завдали по підприємству, де окупанти виготовляють та ремонтують свої бомбардувальники Ту-22М і Ту-160М.

Крім цього, у ніч на 17 квітня ЗСУ атакували окупований РФ аеродром у Джанкої. Україна атакувала місце дислокації вертольотного полку 4-го командування ВПС і ППО Південного військового округу. По аеродрому вдарили балістичними ракетами, що призвело до пошкодження вертольотів і, за певними джерелами, установки ППО С-300.

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