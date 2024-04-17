Українські дрони атакували потужну російську РЛС 'Контейнер' у Мордовії - ЗМІ

Безпілотники ГУР здолали майже 700 кілометрів і вдарили по військовому радіоцентру Росії.

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ГУР атакувало військовий радіоцентр РФ/ Колаж: Главред, фото: en.wikipedia.org, Сергій Братчук/Telegram

У середу, 17 квітня, безпілотники військової розвідки України атакували російський загоризонтний радіолокатор "Контейнер" у Мордовії. Про це повідомила "Українська правда" з посиланням на джерела в ГУР.

Місцеві повідомили у месенджерах, що звуки вибухів прогриміли близько 9 години ранку. Крім того, у мережі з'явилися відео, на яких можна побачити стовп диму на місці РЛС "Контейнер" після удару безпілотника.

За даними видання, українські безпілотники здійснили атаку на 590-й окремий радіотехнічний вузол військової частини 84680, розташований у місті Ковилкіно в Мордовії. Метою цієї спецоперації був загоризонтний радіолокатор 29Б6 "Контейнер". Він здатний виявляти цілі на відстані близько 3000 км та на висоті понад 100 км.

відео дня

"Двокоординатна загоризонтна РЛС 29Б6 "Контейнер" входить до системи розвідки та попередження про повітряно-космічний напад. Перший зразок РЛС "Контейнер" росіяни спорудили в місті Ковилкіно у Мордовії у 2000—2002 роках", - зазначили у виданні.

У Ковилкіно розташована приймальна частина та основна апаратурна частина радіолокатора. Приймальна антенна система складається з 144 антенно-фідерних щогл заввишки 34 метри і має розміри 1300 метрів у довжину та 200 метрів у глибину.

Відстань від українського кордону до місця ураження становить близько 680 кілометрів.

Що відомо про РЛС "Контейнер"? "Контейнер" – це двокоординатна загоризонтна РЛС нового покоління, яка здатна виявляти повітряні цілі на великих відстанях.

Атаки України по військових об'єктах РФ - останні новини

Нагадаємо, раніше Україна вже атакувала військову частину росіян у місті Ковилкіно в Мордовії. БПЛА вдарили по радіотехнічному вузлу, де розташований загоризонтний радіолокатор "Контейнер".

Також 17 квітня безпілотники ГУР атакували авіаційний завод у Татарстані. Удар завдали по підприємству, де окупанти виготовляють та ремонтують свої бомбардувальники Ту-22М і Ту-160М.

Крім цього, у ніч на 17 квітня ЗСУ атакували окупований РФ аеродром у Джанкої. Україна атакувала місце дислокації вертольотного полку 4-го командування ВПС і ППО Південного військового округу. По аеродрому вдарили балістичними ракетами, що призвело до пошкодження вертольотів і, за певними джерелами, установки ППО С-300.

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