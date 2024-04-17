Там РФ робить ТУ-22М, з яких б'є по Україні: ГУР вдарило по заводу в Татарстані

Безпілотники військової розвідки України вдарили по авіаційному заводу імені Горбунова в Казані, Татарстані - вибухи на об'єкті прогриміли вранці, 17 квітня.

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На авіазаводі в Татарстані прогримів вибух, працівників підприємства евакуювали / Колаж: Главред, фото: скріншот соцмережі

Безпілотники Головного управління розвідки Міноборони України рано вранці в середу, 17 квітня, атакували авіаційний завод у Татарстані. Удару було завдано по підприємству, де російські окупанти виробляють і ремонтують свої бомбардувальники Ту-22М і Ту-160М.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в спецслужбах, вибух на авіазаводі імені Горбунова в Казані прогримів 17 квітня приблизно о 10 годині ранку (за Києвом).

Місцеві засоби масової інформації та користувачі соціальних мереж розповіли, що перед вибухами спрацювала сирена повітряної тривоги у районі заводу. Водночас почалася евакуація працівників підприємства.

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Дивіться відео з авіазаводу в Казані, де стався вибух:

На підприємстві в Казані окупанти виробляють і ремонтують свою стратегічну авіацію / Скриншот Главред

У трьох містах Росії не працюють аеропорти

У Росавіації сказали, що аеропорти Казані, Нижньокамська і Нижнього Новгорода тимчасово припинили приймати і відправляти літаки.

Чим важливий РФ завод Горбунова в Казані

Казанське авіаційне виробниче промислове об'єднання імені С. П. Горбунова - авіаційне підприємство РФ, яке перебуває на балансі холдингу КБ Туполєва.

На заводі в Казані організовано виробництво і ремонт військових літаків ПКС РФ, серед яких стратегічні бомбардувальники Ту-22М і Ту-160М. Окупанти з цих літаків запускають ракети по території України.

Що таке літак Ту-22М Ту — 22М ("виріб 45", за кодифікацією НАТО: Backfire)-радянський і російський дальній надзвуковий ракетоносець-бомбардувальник з крилом змінної стрілоподібності. Може нести ядерну зброю, повідомляє "Вікіпедія".

Атака дронів на НПЗ у Татарстані - головні новини:

2 квітня дрони атакували завод у Татарстані за понад 1000 км від України. Вибухи прогриміли на нафтопереробному підприємстві Єлаз-Нафтопродукт у місті Єлабуга. Пізніше з'явилася інформація, що дрони ГУР атакували підприємство зі складання безпілотників Shahed.

У ISW оцінили наслідки ударів по Татарстану: американські аналітики акцентували увагу на тому, що ситуація може вказувати на появу в армії України нових здібностей завдавати ударів углиб тилу РФ.

"ISW продовжує оцінювати, що такі українські удари є необхідним компонентом кампанії України з використання асиметричних засобів для деградації галузей, що забезпечують і підтримують російську армію", - підкреслили аналітики.

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