'Людей багато': Мусієнко висловився про зниження призовного віку та мобілізацію ув'язнених

У законопроекті про мобілізацію не вистачає можливості для служби людей, які знаходяться в місцях позбавлення волі.

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Для чого в Україні знижують призовний вік / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/musiienkoua

Норма про зниження призовного віку з 27 до 25 років у новому законопроекті про мобілізацію має на меті омолодження особового складу та залучення до служби ширшого кола громадян. Про це в інтерв'ю Главреду розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

"Ця норма продиктована необхідністю омолоджувати особовий склад і, фактично, залучати до служби більші категорії людей", - пояснив він.

Експерт також зазначив, що у цьому законі не вистачає можливості для служби людей, які знаходяться в місцях позбавлення волі. Він підкреслив, що багато таких людей виявляють бажання долучитися до захисту України та виконувати обов'язки військової служби.

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"Не зрозуміло, чому ми досі не вирішили питання з мобілізацією людей, які знаходяться у в'язницях, але хочуть за власним бажанням мобілізуватися і захищати українську землю. Таких людей багато, і тут мова не про тих, хто має судимість за тяжкі чи особливо тяжкі злочини. І таким людям треба дати можливість мобілізовуватися. Це – той підхід, яким можна і варто користуватися. І відповідні зміни варто вносити, аби ця категорія теж могла б долучатися до військової служби", - сказав Мусієнко.

На його думку, необхідно створити можливість для цієї категорії громадян мобілізуватися, за умови, що вони не мають судимості за важкі чи особливо тяжкі злочини.

Хто такий Олександр Мусієнко Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Законопроект про мобілізацію

Нагадаємо, 26 грудня Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроект про військову службу, але його швидко видалили з сайту. У ньому передбачені зміни щодо мобілізаційного віку, відстрочок та можливості мобілізувати інвалідів з деякими захворюваннями.

Також новий законопроект викликає занепокоєння через заборону використання власних коштів ухилянтами. Економіст Олег Пендзин побоюється можливих наслідків, оскільки Територіальні центри комплектування матимуть право на штрафи без оформлення протоколу, а у разі невиконання штрафу людина може опинитися в реєстрі боржників, що призведе до різних обмежень, включаючи блокування рахунків.

Крім цього, начальник служби зв’язків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо заявив, що новий законопроєкт про мобілізацію буде вдосконалено. Наразі мобілізація відбувається за планом, зберігаючи стандартний призовний вік від 18 до 60 років.

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