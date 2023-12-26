Не моя компетенція: Залужний прокоментував новий законопроект про мобілізацію

Сьогодні, 26 грудня, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний попунктно прокоментував свіжий законопроект про мобілізацію і дав відповіді на всі хвилюючі питання. Він розповів про запити армії в ефірі Телемарафону.
План мобілізації в 500 000 людей
Згідно зі словами Залужного, військове командування не давало запиту на конкретні цифри "якимось окремим заходом безпосередньо на Кабмін або Верховну Раду", оскільки воно займається захистом держави і формує запити на постійній основі. Ці запити завжди стосуються боєприпасів, озброєння та людського ресурсу.
"Військове командування не запитувало якісь цифри. Військове командування продовжує виконувати свої функції по захисту держави і відповідно формує свої запити – на боєприпаси, зброю і людський ресурс. Це робиться на постійній основі, і якимось окремим форматом чи заходом на Кабмін чи ВР - ми такого не здійснюємо. Ми здійснюємо свої повноваження відповідно до нашого функціоналу", - коментує Головнокомандувач.відео дня
Також він акцентував увагу на значенні цифри в 500 тисяч людей і пояснив, з чого вона складається.
"Що стосується цієї цифри (400-500 тис.осіб, про яких говорив Зеленський, - ред.), ми цю цифру сформували і на наступний рік. Вона, звичайно, враховує покриття некомплекту, формування нових військових частин, а також прогнозування наших втрат, які ми можемо понести протягом наступного року. Відповідно, озвучувати цю цифру, і яка цифра стосується того чи іншого розділу цих показників я не можу – це військова таємниця", - сказав Залужний.
Мобілізація осіб з інвалідністю
Головнокомандувач ЗСУ також прокоментував нововведення щодо мобілізації осіб з інвалідністю. Він заявив, що група інвалідності не може дати чітку відповідь на те, чи придатна до служби людина, а тому оперувати групами інвалідності неактуально.
"Придатність або непридатність до служби визначає ВВК, а не група інвалідності. У новому законопроекті запропоновано, щоб залишилися два поняття - придатність або непридатність до військової служби і позбутися такого поняття, як "обмежено придатний". Коли ми це випередимо, тоді зрозуміємо, чи є сенс далі оперувати поняттями "інвалід другої/третьої групи",- сказав він.
До того ж, Валерій Залужний додав, що в Україні з повагою ставляться до цивільних і хочуть, щоб армію поповнювали тільки ті, хто фізично може воювати.
Відстрочка від мобілізації - коментар Залужного
На питання про те, хто може отримати право на відстрочку або звільнення від мобілізації, главком відповідати не став. Вся справа в тому, що, на його думку, це питання може вирішувати тільки виконавча влада, яка може визначити категорії людей, які потребують відстрочки.
"Для ЗСУ головне, щоб прийшли люди в армію і могли виконають поставлені завдання. Питання відстрочки - компетенція органів виконавчої влади, яка може це визначити. Мені потрібні люди, боєприпаси і зброя, щоб продовжувати ведення бойових дій", - повідомив Валерій Залужний.
Мобілізація в Україні
Нагадаємо, 25 грудня Кабінет Міністрів України вніс до Верховної Ради законопроект щодо мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Документом передбачається ряд змін - зниження призовного віку з 27 до 25 років, обмеження для осіб, які ухиляються від служби, зобов'язання всім військовозобов'язаним з 18 до 60 років носити з собою військово-облікові документи і пред'являти їх співробітникам ТЦК, протягом 60 днів після оголошення мобілізації (20-ти після її продовження) з'явитися до військкомату без повістки і самостійно уточнювати свої дані.
Також, одне з положень законопроекту про службу - це можливість мобілізувати людей з інвалідністю та деякими захворюваннями. Кабмін опублікував постанову з повним їх списком.
Крім іншого, за словами полковника СБУ, секретаря Комітету ВР з питань нацбезпеки Романа Костенка, 400-500 тисяч осіб, яких Генштаб пропонує мобілізувати, потрібні для того, щоб поповнити санітарні втрати ЗСУ протягом року.
Інші новини:
- "90% даних-секретні": Сотник розповів, коли завершиться війна Росії проти України
- "Спробують захопити ще більшу територію": журналіст розкрив плани РФ на 2024-й рік
- Вибух у Феодосії зафіксували супутники NASA, відома доля екіпажу і корабля