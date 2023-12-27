Блокування зарплати за неявку до військкомату: економіст пояснив, кому це загрожує

Нова норма законопроекту про мобілізацію дозволяє блокувати рахунки громадянам, які не з'являються до військкомату протягом певного часу.

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Ухилянти можуть потрапити до реєстру боржників / Колаж: Главред, фото: УНІАН

В контексті появи нового законопроєкту щодо мобілізації, який обговорюється у суспільстві, багато питань викликає положення про заборону використання власних коштів ухилянтами від призову. Економіст Олег Пендзин розглянув цю норму та висловив свої побоювання щодо можливих наслідків у коментарі ТСН.ua.

Відповідно до запропонованої норми, Територіальні центри комплектування (ТЦК) матимуть право накладати штрафи без оформлення адміністративного протоколу. Якщо людина отримає повістку, але не з'явиться в установлений термін і не сплатить штраф, вона може потрапити до реєстру боржників. За словами економіста, такий механізм може спричинити різні обмеження, включаючи блокування банківських рахунків та заборону розпорядження майном.

"ТЦК будуть мати повноваження без оформлення адмінпротоколу накладати штраф. Тобто вони хочуть надсилати людині повістку електронною поштою. Людина не з’явилась в установлений термін до ТЦК, на неї наклали штраф в розмірі декілька тисяч гривень. Не знаю, які вони визначать терміни для погашення. Якщо штраф не сплачений, людина потрапляє в реєстр боржників. Якщо людина потрапляє в цей реєстр, то відносно неї починає працювати виконавча служба, яка може заблокувати рахунки, заборонити розпоряджатись майном", - сказав Олег Пендзин. відео дня

Пендзин підкреслює, що у законі можуть змінити цю норму через політичну чутливість ситуації. Ймовірно, остаточний варіант закону буде модифіковано з метою уникнення екстремальних обмежень та врахуванням суттєвих аспектів громадянських прав та свобод.

"Вони всі політики. Вони всі шалено бояться поставити хрест на своїй політичній кар’єрі. Те, що там написано - це жах і сльози. Я думаю, що ця норма зникне. Як і величезні штрафи, про які йдеться", - додав він.

Законопроект про мобілізацію

Нагадаємо, Кабінет міністрів вніс законопроект щодо військової служби, пропонуючи зниження віку призову та обмеження для ухилянтів. Пояснювальна записка з'явилась на сайті Верховної Ради, але пізніше сайт перестав працювати.

Також новий законопроект щодо військової служби в Україні включає можливість мобілізації осіб з інвалідністю. Кабмін опублікував постанову з повним списком захворювань з якими людей можуть мобілізувати.

Як повідомляв Главред, Кабміні визначив категорії осіб, які не підлягатимуть призову на військову службу під час мобілізації. Серед них особи з інвалідністю I або II групи, члени сім'ї, які забезпечують постійний догляд за інвалідами, жінки у відпустці по догляду за дитиною, студенти та науково-педагогічні працівники.

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