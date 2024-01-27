Будь-яке припинення вогню піде на користь РФ: в ISW назвали справжню мету Путіна

Путін навряд чи піде на поступки, оскільки він не відмовиться від своєї мети контролювати Україну і послабити НАТО, якщо лише не зазнає рішучої поразки.

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Путін не відмовиться від своєї мети контролювати Україну / Колаж: Главред, фото: скріншот, 22 окрема механізована бригада

Будь-яке припинення вогню на війні в Україні піде на користь країні-агресору Росії. Про це йдеться у свіжому звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

Експерти ISW наголошують, що вимоги Кремля щодо українського "нейтралітету" та мораторію на розширення НАТО завжди були й залишаються одним із головних виправдань вторгнення російського диктатора Володимира Путіна в Україну, і будь-яка гіпотетична поступка щодо цих вимог означала би серйозний стратегічний і риторичний відступ із боку Путіна, на який він навряд чи наважиться в цей час.

Російські заклики до українського "нейтралітету" - це вимоги, щоб Україна внесла зміни до своєї Конституції, щоб виключити зобов'язання щодо вступу до НАТО або Європейського Союзу.

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Аналітики додали, що Путін прагне до того, щоб послабити Альянс до такої міри, що він був би не в змозі стримувати або перемогти майбутню російську агресію у Східній Європі.

При цьому у звіті вказується, що Путін навряд чи піде на поступки, оскільки він не відмовиться від своєї мети контролювати Україну і послабити НАТО, якщо лише не зазнає рішучої поразки.

У ISW також зазначають, що Кремль може імітувати зацікавленість у поступках щодо місця України в західних інституціях, намагаючись спонукати Захід до поступок щодо територіальної цілісності України.

У повідомленнях про відкритість Путіна до переговорів негласними каналами не згадується про готовність Росії відмовитися від будь-якої окупованої української території.

Експерти наголошують: ISW продовжує вважати, що будь-яке припинення вогню піде на користь Росії, надаючи їй час для відновлення і перегрупування для майбутніх наступальних кампаній з тими ж максималістськими цілями і подальшим захопленням українських територій.

Аналітики нагадують: Путін уже порушив попередні зобов'язання Росії не порушувати суверенітет і територіальну цілісність України, включно з Кримом, взяті в 1991 і 1994 роках.

Переговори України та Росії

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що країни-союзники на Заході не вимагають від України початку переговорів із Росією щодо замороження бойових дій. Особисто Володимир Путін не зацікавлений у завершенні війни на будь-яких умовах, що показала серія безрезультатних переговорів. Київ має здобути перемогу над Москвою.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що переговори з Росією можливі лише тоді, коли країна зазнає глобальної поразки. Поки існує вертикаль влади Путіна, мета Росії залишається незмінною - тотальне знищення України та її громадян.

Глава МЗС країни-агресора РФ Сергій Лавров заявив, що Кремль нібито готовий до мирних переговорів з Україною. За його словами, в Росії готові обговорювати будь-яку серйозну пропозицію, яка гарантувала б насамперед національні інтереси РФ.

Експрезидент РФ, заступник голови російського Радбезу Дмитро Медведєв заявив, що країна-агресор РФ не заспокоїться та продовжуватиме атакувати Україну і через п'ятдесят років.

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