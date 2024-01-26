"Це ймовірний сценарій": війна може перейти в стадію заморозки - дипломат

Богдан Яременко стверджує, що ця стадія може настати через розвиток воєнної ситуації на фронті.

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Війна в Україні може перейти в стадію заморозки / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, УНІАН

Україні може загрожувати заморозка війни, це є одним із імовірних сценаріїв. Про це під час чату на Главреді заявив народний депутат України, дипломат Богдан Яременко.

Водночас він зауважив, що наразі до цього сценарію не готові обидві сторони.

"Для нас це дуже серйозні політичні виклики: якщо влада піде на подібні домовленості, це може просто розірвати суспільство зсередини. Але через нездатність досягти більшого військовими методами може бути заморожування у формі зменшення інтенсивності боїв, це один зі сценаріїв. Він може відбутися без будь-яких цілеспрямованих політичних зусиль, спрямованих на досягнення цього. Тобто це може статися не через політичні домовленості, а через розвиток військової ситуації", - каже Яременко.

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Дипломат також стверджує, що наразі дуже важко навіть уявити політичні домовленості з росіянами. Він вважає, що наразі немає сенсу прогнозувати, як довго триватиме ймовірна заморозка.

"Поки що немає жодних ознак того, що росіяни якось переосмислили своє бачення України як чогось свого власного, а світ - як те, що потрібно забрати і поділити. Вони хочуть воювати і хочуть військової перемоги. Тому жодні тривалі перепочинки з росіянами нам не допоможуть. Вони будуть нас мучити і мучити, поки ми їх не переможемо військовим шляхом", - додав він.

Також Яременко вважає, що росіяни продовжуватимуть обстріли і бомбардування навіть у тому разі, якщо українські військові вийдуть на кордони 1991 року.

"Який зі сценаріїв реалізується, я поки не готовий сказати. Сценарій політичних домовленостей у найближчі кілька місяців, з моєї точки зору, просто неможливий", - додав Яременко.

Хто такий Богдан Яременко Богда́н Васи́льович Яре́менко (нар. 25 вересня 1971, Київ) — український дипломат, політик і громадський діяч. Надзвичайний та Повноважний Посланник 1-го класу, генеральний консул України в Стамбулі (з 2010), за сумісництвом представник України при Організації чорноморського економічного співробітництва (2010—2013). Народний депутат України 9-го скликання. Голова правління заснованого українськими дипломатами благодійного фонду Майдан закордонних справ, повідомляє Вікіпедія.

"Заморозка" війни в Україні

Нагадаємо, політичний та економічний експерт Тарас Загородній наголосив, що заморозка війни була б лише паузою перед новим наступом Росії на Україну. Країна-агресорка залишається непохитною у своїй меті знищення України та вимагатиме визнання окупованих територій.

Також Путін сигналізує про можливу заморозку війни, сподіваючись зменшити поставки західної зброї Україні. Він більш зацікавлений у скороченні військової допомоги від Заходу, аніж у припиненні війни, що підтверджує звіт американського Інституту вивчення війни.

Як повідомляв Главред, загроза заморозки війни в Україні зменшується з кожним місяцем. Військовий експерт Олег Жданов переконаний в тому, що партнери країни усвідомлюють необхідність не заморожувати війну, а вирішувати її.

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