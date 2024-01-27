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У США розробляють стратегію допомоги Україні: про повернення територій не йдеться - WP

Анна Ярославська
27 січня 2024, 07:55
Західні уряди хочуть, щоб Київ зосередився на тактиці, в якій досягнуто великого успіху - це обстріли на великі відстані.
Джо Байден, WSU
США розробляють нову стратегію допомоги Україні / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, whitehouse.gov

В адміністрації президента США Джо Байдена розробляють нову стратегію допомоги Україні. Вона буде зосереджена не на тому, щоб відвоювати захоплені Росією території, а на тому, щоб відбити нові атаки російської окупаційної армії, а також на довгострокових перспективах - зміцненні збройних сил та економіки. Про це пише The Washington Post з посиланням на джерела.

За словами одного зі співрозмовників видання, ідея полягає в тому, щоб позиціонувати Україну як країну, яка утримує свої позиції на полі бою, і при цьому "вивести на іншу траєкторію, щоб бути набагато сильнішою до кінця 2024 року".

Плани США є частиною багатосторонніх зусиль майже трьох десятків країн, які підтримують Україну. При цьому враховуються "невтішні результати минулорічного контрнаступу та переконання, що аналогічні зусилля цього року, імовірно, принесуть такий самий результат".

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Кожна сторона готує документ, у якому викладено її конкретні зобов'язання на період до десяти років у майбутньому.

Однак успіх стратегії майже повністю залежить від Сполучених Штатів, які на сьогодні є найбільшим донором України.

Коли документ буде оприлюднено і в чому його суть

За даними WР, навесні адміністрація Джо Байдена сподівається оприлюднити свої власні 10-річні зобов'язання, що будуть складені Державним департаментом і Білим домом - за умови, що запит президента Байдена на додаткове фінансування України в розмірі 61 мільярда доларів буде схвалений Конгресом.

За словами американських чиновників, документ гарантуватиме підтримку короткострокових військових операцій, а також розвиток майбутніх українських збройних сил, здатних стримувати російську агресію.

Він міститиме конкретні зобов'язання та програми, які допоможуть захистити, відновити та розширити промислову й експортну базу України, а також сприятимуть проведенню політичних реформ, необхідних для повної інтеграції в західні інститути.

Документ, за словами американських чиновників, які беруть безпосередню участь у його плануванні, складається з чотирьох етапів: воювати, будувати, відновлювати та реформувати.

План також передбачає додаткову протиповітряну оборону для міст за межами Києва та Одеси, що дасть змогу відновити ключові галузі української економіки.

The Washington Post зазначає: Захід сподівається, що у 2024 році Україна не втратить більше території, ніж одна п'ята частина країни, що зараз окупована Росією.

Крім того, західні уряди хочуть, щоб Київ зосередився на тактиці, в якій його війська останнім часом досягли більшого успіху - обстріли на великі відстані.

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підписали історичну угоду з безпеки. Вона стосується гарантій у разі можливого нового нападу РФ.

У лютому президент Франції Еммануель Макрон планує відвідати Україну з візитом і оголосити про поставку близько 40 ракет дальнього радіусу дії Scalp і "кількох сотень бомб".

Також Франція працює над завершенням двосторонньої угоди про гарантії безпеки з Україною, щоб допомогти зміцнити її фінанси та оборону від Росії з метою утримати Москву від майбутньої агресії.

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