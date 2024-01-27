У США розробляють стратегію допомоги Україні: про повернення територій не йдеться - WP

Західні уряди хочуть, щоб Київ зосередився на тактиці, в якій досягнуто великого успіху - це обстріли на великі відстані.

https://glavred.net/world/v-ssha-razrabatyvayut-strategiyu-pomoshchi-ukraine-o-vozvrashchenii-territoriy-rech-ne-idet-r-10536563.html Посилання скопійоване

США розробляють нову стратегію допомоги Україні / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, whitehouse.gov

В адміністрації президента США Джо Байдена розробляють нову стратегію допомоги Україні. Вона буде зосереджена не на тому, щоб відвоювати захоплені Росією території, а на тому, щоб відбити нові атаки російської окупаційної армії, а також на довгострокових перспективах - зміцненні збройних сил та економіки. Про це пише The Washington Post з посиланням на джерела.

За словами одного зі співрозмовників видання, ідея полягає в тому, щоб позиціонувати Україну як країну, яка утримує свої позиції на полі бою, і при цьому "вивести на іншу траєкторію, щоб бути набагато сильнішою до кінця 2024 року".

Плани США є частиною багатосторонніх зусиль майже трьох десятків країн, які підтримують Україну. При цьому враховуються "невтішні результати минулорічного контрнаступу та переконання, що аналогічні зусилля цього року, імовірно, принесуть такий самий результат".

відео дня

Кожна сторона готує документ, у якому викладено її конкретні зобов'язання на період до десяти років у майбутньому.

Однак успіх стратегії майже повністю залежить від Сполучених Штатів, які на сьогодні є найбільшим донором України.

Коли документ буде оприлюднено і в чому його суть

За даними WР, навесні адміністрація Джо Байдена сподівається оприлюднити свої власні 10-річні зобов'язання, що будуть складені Державним департаментом і Білим домом - за умови, що запит президента Байдена на додаткове фінансування України в розмірі 61 мільярда доларів буде схвалений Конгресом.

За словами американських чиновників, документ гарантуватиме підтримку короткострокових військових операцій, а також розвиток майбутніх українських збройних сил, здатних стримувати російську агресію.

Він міститиме конкретні зобов'язання та програми, які допоможуть захистити, відновити та розширити промислову й експортну базу України, а також сприятимуть проведенню політичних реформ, необхідних для повної інтеграції в західні інститути.

Документ, за словами американських чиновників, які беруть безпосередню участь у його плануванні, складається з чотирьох етапів: воювати, будувати, відновлювати та реформувати.

План також передбачає додаткову протиповітряну оборону для міст за межами Києва та Одеси, що дасть змогу відновити ключові галузі української економіки.

The Washington Post зазначає: Захід сподівається, що у 2024 році Україна не втратить більше території, ніж одна п'ята частина країни, що зараз окупована Росією.

Крім того, західні уряди хочуть, щоб Київ зосередився на тактиці, в якій його війська останнім часом досягли більшого успіху - обстріли на великі відстані.

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підписали історичну угоду з безпеки. Вона стосується гарантій у разі можливого нового нападу РФ.

У лютому президент Франції Еммануель Макрон планує відвідати Україну з візитом і оголосити про поставку близько 40 ракет дальнього радіусу дії Scalp і "кількох сотень бомб".

Також Франція працює над завершенням двосторонньої угоди про гарантії безпеки з Україною, щоб допомогти зміцнити її фінанси та оборону від Росії з метою утримати Москву від майбутньої агресії.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.