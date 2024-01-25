'Простого рішення війни в Україні не буде': Шольц зробив важливу заяву

Якщо Україна припинить оборону, то перестане існувати, вважає Шольц.

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Шольц зробив заяву про війну в Україні / колаж: Главред, фото: 56 окрема Маріупольська бригада, ОПУ

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що простого вирішення війни в Україні не слід очікувати. Крім того, не варто думати, що вторгнення РФ триває лише через відсутність переговорів між Москвою і Києвом.

"Жодна країна не прагне миру більше, ніж Україна. Але після двох років війни ми також повинні визнати, що простого рішення не передбачається. У будь-якому випадку Путін може покласти край цій війні будь-якої миті", - наголосив Шольц на пресконференції.

За його словами, якщо Україна припинить оборону, то перестане існувати. Крім того, Києву потрібен чіткий сигнал про рішучість Європи у підтримці.

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"Тому нашим спільним сигналом Росії має бути: ми підтримуватимемо Україну, яка бореться за своє виживання та збереження суверенітету, стільки, скільки необхідно", - заявив Олаф Шольц.

Нагадаємо, що німецький канцлер Олаф Шольц заявив про надання Україні великого пакету допомоги. Німеччина надасть Україні військові товари на понад 7 млрд євро у 2024 році. Ця допомога буде частиною спільних зусиль країн-партнерів.

Канцлер Німеччини зробив важливу заяву про допомогу Україні та поставку зброї. Американська військова допомога Україні зазнає затримок у Конгресі США, Шольц наполягає на активізації європейських країн.

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