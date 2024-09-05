Росія атакувала Київ дронами: ППО відпрацювали всі цілі, але у столиці "колапс"

Ворог атакував столицю та області України протягом усієї ночі, однак бажаного результату не здобув.

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Руйнувань та постраждалих у столиці внаслідок атаки немає / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 126 окрема бригада територіальної оборони, скрін з відео

З вечора 4 вересня до ранку наступного дня країна-агресор Росія атакувала Україну ударними дронами. Як повідомили у КМВА, ворожі безпілотники летіли з південного та східного напрямків.

Під загрозою російського удару перебували майже усі регіони, в тому числі й столиця. Тривога у Києві була оголошена ще до опівночі і тривала понад 9 годин. Увесь цей час ворог намагався атакувати місто.

Дрони, попередньо, типу "Shahed", заходили на Київ переважно поодинці, а не групами. Однак ворогу не вдалося вдарити по столиці - усі безпілотники були знешкоджені.

відео дня

"За даними оперативного зведення на цю хвилину в Києві без потерпілих та руйнувань. Зараз столиця без потенційних повітряних загроз", - повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Хоча небезпека наразі минула, чергова ворожа атака спричинила в столиці справжній колапс. Через затяжну тривогу до станцій метро утворилися кілометрові черги. Таким чином мешканці міста після того, як загроза минула, намагаються доїхати на роботу.

Скріншот з телеграм-каналу Главред

Дивіться відео, що відбувається у столиці на станціях метро:

Хто такий Сергій Попко? Сергій Попко - український військовик, генерал-полковник Збройних Сил України. Командувач Сухопутних військ України (2016—2019). Начальник Київської міської військової адміністрації (з 21 жовтня 2022 року), пише Вікіпедія.

Атаки агресора Росії на Київ

Нагадаємо, вранці 5 вересня в Києві та околицях міста пролунали вибухи. Перед цим було оголошено тривогу через загрозу ворожих дронів. У Київській міській військовій адміністрації заявили про роботу сил ППО.

Напередодні спікер Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов попередив, що Київ є пріоритетною ціллю російських окупантів, тому не виключені нові удари РФ по столиці України.

Раніше стало відомо, що головними цілями масованої атаки на Київ 2 вересня, могли бути урядові будівлі, зокрема так званий центр прийняття рішення, вважає керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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