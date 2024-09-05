Вдарили морськими дронами: Братчук розповів нові деталі атаки на порт Новоросійська

Нічна панорама порту Новоросійська може свідчити про те, що Росії не вдалось знищити всі українські морські дрони, зазначив речник УДА Сергій Братчук.

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Росіяни скаржаться на нову атаку порту Новоросійськ / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

У Росії скаржаться на те, що вночі 5 вересня морські дрони атакували порт Новоросійськ, розташований на північно-східному узбережжі Чорного моря. Про деталі нічної атаки українських морських дронів по порту Новоросійська розповів в ефірі телеканалу FREEДОМ речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

За його словами, порт "Новоросійськ" став не лише базою Чорноморського флоту, а став базою для ракетоносіїв — основної бойової сили флотилії, яка загрожує Україні під час масованих ракетно-дронових атак.

"І сьогодні той підводний човен, який перебуває на чергуванні вже кілька днів, це чотири "Калібри" на бортах, він виконує, звісно ж, функції чергового корабля, але, судячи з усього, і сьогодні ось ця атака дронами показала, що він, зокрема, напевно, насамперед охороняє військово-морську базу в Новоросійську, яку сьогодні було атаковано якимись цікавими штукенціями. Звичайно, ми можемо говорити про те, що це морські дрони", — сказав він.

відео дня

Братчук зазначив, що, попри заяви російської пропаганди про знищення всіх дронів, нічна панорама Новоросійська свідчила про інше.

Дивіться відео атаки морських дронів на порт Новоросійська:

Фото: скріншот

Він підкреслив, що заходи безпеки російських моряків мають місце, але залишається питання, наскільки вони зможуть захистити свої ракетоносії.

Крім того, речник наголосив, що Україна вже має досвід атак на кораблі в порту Новоросійська.

"Минув рік, коли вперше це було використано, тоді "Оленегорский горняк" на собі відчув, що таке українські морські дрони. Сьогодні ми можемо говорити про те, що щонайменше три види морських дронів України можуть атакувати й завдавати шкоди російським кораблям", — сказав спікер.

Братчук вважає позитивним уже сам факт, що росіяни змушені оборонятися в Новоросійську.

Що відомо про український морський дрон / Інфографіка Главред

Хто такий Сергій Братчук? Братчук Сергій Борисович - речник голови Одеської обласної військадміністрації. До повномасштабного вторгнення служив іподияконом у церкві та був речником Одеської єпархії Православної церкви України. З 2017 року, як заначає у себе в соцмережах був добровольцем у 8-му окрему батальйоні УДА Аратта. У 2018 році став пресофіцером у складі батальйону, пише Рух ЧЕСНО.

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