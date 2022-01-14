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Куртки стануть у пригоді до самого літа: синоптик дала аномально холодний прогноз погоди на весну

14 січня 2022, 08:22
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Весна в Україні буде холодною. Березень принесе морози і хуртовини, у квітні потеплішає лише до +9 градусів. Травень також буде далеко не спекотним.

весна, дощ, Парасолька
Прогноз погоди на травень 2022 в Україні обіцяє лише +14 градусів / УНІАН

Погода в Україні навесні 2022 буде холодною - на нас чекають мінусові температури і снігопади, а куртки доведеться не ховати аж до самого літа.

Такий прогноз погоди на весну озвучила доктор географічних наук, фахівець з клімату Світлана Бойченко, передає КП Україна.

За словами експерта, говорити про те, якою точно буде погода в Україні навесні ще зарано, проте в загальних рисах вже зрозуміло, що вона буде прохолодною.

Бойченко вказала, що ресурс world-weather.ru обіцяє в березні стабільний "плюс" - від +5 на початку місяця і до +11 - в кінці. Вожночас, в Українському гідрометеорологічному інституті стверджують, що березень 2022 в Україні може бути холодним – з морозами, ожеледицею, хуртовинами і заметами. Сонячна погода в Україні в перший місяць весни буде лише в південних областях, але і там можливі снігопади.

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Як повідомляє інтернет-ресурс wisemeteo.com, погода в Україні у квітні 2022 року буде сухою, але прохолодною. У Києві цього місяця теж холодно - максимум +9 градусів. У східних та південних областях у квітні буде тепліше.

Прогноз погоди на травень 2022 в Україні теж не спекотний. Середня температура в цей місяць триматиметься на рівні +13 ... +14 градусів. Очікуються дощі.

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При цьому Бойченко закликала не засмучуватися через "холодні прогнози" на весну, адже літо, як обіцяють синоптики, може бути досить спекотним.

Як повідомляв Главред, погода в Україні різко змінилася - прийшла відлига. У п'ятницю, 14 січня, температура повітря стрімко підвищиться практично по всіх областях України. Опади сьогодні очікуються як у вигляді снігу, так і у вигляді дощу, на дорогах - ожеледиця. Також українців попередили про сильний вітер - пориви досягатимуть штормових значень.

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