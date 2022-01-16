У лютому Україну накриє аномальна погода

Погода в лютому в Україні / pixabay

В Україні в лютому погода принесе неймовірні гойдалки, які можуть виявитися по-справжньому весняним.

Як розповіла завідувач відділу прикладної метеорології та кліматології УГМІ Віра Балабух, з кожним роком температурні показники змінюються. Вона зазначила, що температура повітря в лютому буде на 1-2 градуси тепліше, ніж в останні десятиліття, а опадів очікується небагато.

За її словами, Україну чекають температурні гойдалки з різкими перепадами "мінусів" і "плюсів".

Зміна клімату

Фахівець пояснила, що як і раніше на погоду в Північній півкулі взимку буде істотно впливати Тихоокеанська течія Ла-Нінья (Малятко), яка жене теплу воду від південноамериканських берегів Перу і Чилі в бік Індонезії та Австралії. В результаті на поверхню піднімається холодна вода з морських глибин, і в регіоні настає похолодання.

Зворотне явище, коли температура води і повітря біля узбережжя Південної Америки підвищується, зветься Ель-Ніньо (Малюк).

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"Наслідком цього є різкі зміни погоди від аномально теплих до аномально холодних", - роз'яснила Віра Балабух.

Вона ж додала, що в міру слабшання "Малятка" погода на території континенту стане більш стійкою.

"Зараз Ла-Нінья досягла свого максимального розвитку і буде слабшати", – сказала Віра Балабух.

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Очікується що навесні вона втратить свій вплив, а з літа почне розвиватися тепла течія - Ель-Ніньо, з яким в Україні, як правило, пов'язана аномально тепла погода.

Погода на лютий

Зі свого боку завідуюча відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту (УГМІ) ДСНС і НАНУ Вазіра Мартазінова заявила, що нинішня зима буде суворою, але морози виявляться короткочасними.

Найбільш низькі температури на території України фіксуватимуть у січні.

"Найсильніші морози - до -20 градусів - можна очікувати до Водохреща (19 січня)", - попередила вона.

Мартазінова зазначила, що в лютому потеплішає, але все ж в основному температури будуть мінусовими.

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Читайте також, раніше з'явився прогноз про те, що в Україні температура повітря взимку 2022 року може бути на кілька градусів вище в порівнянні з попередніми роками.

Цілком можуть не підтвердитися численні прогнози про те, що Україні загрожує найбільша сувора зима.

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