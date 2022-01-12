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"Готуйте голови до потужного метеоудару": в Україні різко зміниться погода

12 січня 2022, 18:56

У четвер в західні області почне надходити тепліше повітря атлантичного походження.

погода
Мороз в Україні / pixabay

Погода в Україні 13 січня буде ще морозною, проте варто очікувати невеликого потепління. Першими підвищення температури повітря зустрінуть західні області.

У Facebook синоптик Наталка Діденко повідомила, що на Василя в Україні потеплішає.

"У західних областях 13 січня почнеться потепління, очікується від 3° морозу до 2° тепла. До речі, це потепління вже вдень 14 січня, на Василя, охопить більшу частину України. Так що готуйте голови і гардероб до цих потужних температурних стрибків", – написала вона.

У свою чергу в Укргідрометцентрі зазначили, що в четвер в західні області почне надходити тепліше повітря атлантичного походження, яке протягом п'ятниці-суботи пошириться і на всю територію нашої країни. Відлига затримається в Україні і на вихідних, 15-16 січня.

Снігопад в Україні

Що стосується опадів, то 14 січня вночі в центральних, східних і південних областях, вдень в Україні, крім південної частини і Закарпаття, очікується невеликий мокрий сніг, на заході з дощем.

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Температура на сході країни та в Карпатах вночі 8-13° морозу, на решті території вночі 2-7° морозу, вдень (у західних областях протягом доби) близько 0°.

15 січня вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, на півдні країни місцями 5-8° тепла.

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Землю накриє магнітна буря

Українців також попередили, що магнітна буря червоного рівня накриє Землю вже наприкінці цього тижня - у неділю, 16 січня.

Проблеми зі здоров'ям можуть початися вже в суботу, 15 січня.

Фахівці відзначають, що ця буря досягне рівня G1 – Кр 5. У понеділок, 17 січня, буря піде на спад. Однак негативний вплив триватиме до 18 січня.

Люди можуть відчувати сильні головні болі, занепад сил та дратівливість.

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Як повідомляв Главред, заступник директора Укргідрометцентру Леонід Прокопенко розповів, що погода в Україні в січні 2022 буде тепліше, ніж у попередні десятиліття. У той же час очікується більше погодних катаклізмів.

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