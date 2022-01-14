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Дуже рікісне погоднє явище: на Львів звалився крижаний сніг і вдарила блискавка з громом

14 січня 2022, 21:55

Негода тривала всього кілька хвилин.

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Негода у Львові / скріншот

У Львові ввечері в п'ятницю, 14 січня, зафіксовано рідкісне погодне явище. У місті випав крижаний сніг, кілька разів вдарила блискавка і був грім.

Як повідомляє кореспондент ТСН.иа, негода пройшла о 19:50 і тривала кілька хвилин. Опади повністю припинилися о 20: 20.

"Сиділа біля вікна, побачила щось схоже на блискавку, а потім почула звуки з вулиці, як ніби це падає град або щось схоже на крижаний дощ або сніг. А потім знову була блискавка і звук грому. Ще такого посеред січня не бачила", - розповіла мешканка Шевченківського району міста.

читайте такожУ Чернігівській області вітер повалив дерева, заблоковані трасиА депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич став свідкам такого ж явища в центрі міста.

"Центр Львова: снігопад, грім з блискавкою, температура +1", - написав він у Facebook.

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Дану інформацію підтвердили в коментарях до посту.

Зазначимо, метеорологи стверджують, що зимова гроза - дуже рідкісне явище, яке називається улоговиною з холодним фронтом.

Нагадаємо, 14 Січня практично по всій території України пронісся шквальний вітер, який виривав дерева з корінням, калічив людей, розбивав автомобілі і зривав дахи будівель.

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