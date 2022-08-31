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"Краще додому звалити": елітні спецпризначенці РФ бунтують і відмовляються воювати в Україні

31 серпня 2022, 20:35

Військовослужбовці 14-ї окремої бригади спеціального призначення окупаційних військ РФ розбігаються, щоб не брати участь у "СВО".

Росія, армія, РФ, війська
/ t.me/DIUkraine

Один з російських окупантів, який знаходиться під Ізюмом в Харківській області, розповів про бажання при першій можливості втекти, щоб залишитися живим.

Відповідне аудіоперехоплення публікує Головне управління розвідки Міністерства оборони України

"У нас ні прикриття, нічого. Вивести нас не можуть. Ну типу комендатура, (нецензурно, ред.), каже: "(нецензурно, - ред.) вам, йдіть воюйте". Та при слушній нагоді, (нецензурно, - ред.), краще додому звалити, (нецензурно, - ред.), живим, (нецензурно, - ред.), повернутися, (нецензурно, - ред.)".

Він також незадоволений діями командирів: "(нецензурно, - ред.) набити (нецензурно, - ред.) та й виїхати. Танки - (нецензурно, - ред.), а наступати нічим і скільки тут ще сидіти".

У свою чергу журналіст Роман Цимбалюк пише, що військовослужбовці 14-ї окремої бригади спеціального призначення (в/ч 74854, Хабаровськ) окупаційних військ РФ розбігаються, щоб не брати участь у "спеціальній військовій операції" на території України.

Він уточнив, що багато військовослужбовців бригади відмовилися від участі у війні, а інші просто звільняються.

"Варто відзначити, що всі бригади СпП ЗС РФ зазнали величезних втрат в ході "спеціальної військової операції" на території України, так як їх просто використовують як піхоту, а не для виконання їх завдань", - додав Цимбалюк.

'Краще додому звалити': елітні спецпризначенці РФ бунтують і відмовляються воювати в Україні

Бунти в армії РФ

Раніше повідомлялося про те, що російські окупанти розуміють відсутність перспектив продовження агресії проти України. Про це вони говорять в розмовах з рідними.

Перехоплення розмови окупанта з Бурятії зі складу 2 десантно-штурмової бригади РФ, що дислокується в Херсонській області, з матір'ю вийшло Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За словами військового РФ, він не бачить сенсу в "спецоперації". Він заявляє, що ЗСУ не планують здаватися і готові захищати свою землю, російські військові роблять все можливе, щоб швидше повернутися в РФ.

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