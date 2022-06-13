Литва поставить Україні велику партію "вбивць орків"

Війна в Україні / facebook.com/GeneralStaff

Литва передасть Україні велику партію зброї, а саме - 110 антидронових рушниць власного виробництва загальною вартістю 1,5 млн євро.

Як повідомляє литовський журналіст Андрюс Тапінас в Twitter, зброю назвали "Вбивця орків".

"Ми тільки що купили і поставимо найближчим часом 110 потужних протидронних гармат литовського виробництва – EDM4S Skywiers. Ціна - 1 500 000 євро. Гармати будуть розподілені між 35 українськими військовими частинами. І ми назвали їх "Оркріст" - "Вбивця орків". Толкін схвалив би", - написав він.

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Зброя для України

Раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна потребує постачання Західної зброї, щоб перемогти у війні з Росією.

За його словами, Україні необхідно отримати: 1000 гаубиць калібру 155 мм; 300 РСЗВ; 500 танків; 2000 одиниць бронетехніки; 1000 дронів.

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