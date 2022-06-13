Що потрібно Україні для перемоги над Росією: у Зеленського назвали чіткі цифри

Подоляк / military.az, Офіс президента

Збройним Силам України для досягнення паритету з російським окупаційним військом на фронті необхідно отримати кілька тисяч одиниць важкої військової техніки, яку можуть надати західні партнери.

Як заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк, постачання техніки в наступних обсягах забезпечить перемогу України над країною-терористом Росією.

Також Михайло Подоляк додав, що очікує позитивного рішення контактної групи міністрів оборони під час їхньої нової зустрічі.

Яке озброєння потрібно Україні для війни з РФ:

1000 гаубиць калібру 155 мм,

300 РСЗВ,

500 танків,

2000 одиниць дронів та інше.

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Загроза застосування Росією ядерної зброї

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що Росія може застосувати ядерну тактичну зброю. За словами гаранта, світові політики вже готуються до такого можливого сценарію. Загрози Москви можуть призвести до появи нових ядерних держав.

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що Путіна відсторонить від влади "саме життя", а Росію в недалекому майбутньому очікує розпад. Як вважає чиновник, Росію потрібно повністю роззброїти, щоб вона нікому не загрожувала. Йдеться, в тому числі, про позбавлення ядерної зброї.

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг сказав, що загроза ядерного удару з боку Росії присутня. Однак якщо Росія, яка визнає те, що ядерна війна не буде виграшною, піде на такий крок, конфлікт носитиме зовсім інший характер.

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