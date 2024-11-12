Лихі відключення до кінця зими: за яких умов українцям запасатись генераторами

Про що сказав Корольчук:
- Відключення світла залежать від погоди та технічного стану
- В України зараз недостатня потужність і ТЕС, і ГЕС
З приходом похолодань та морозів багатьох українців починають турбувати питання відключень електроенергії. Свій прогноз стосовно того, які саме і як довго в нас вони можуть бути в інтерв'ю Главреду розповів енергетичний експерт, співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.
За його словами, усе залежить від двох факторів – погоди та технічного стану.
"Навіть якщо будуть працювати всі блоки АЕС та ТЕС, під час морозів ми все одно увійдемо в режим відключень електроенергії. Я не бачу інших варіантів. І якщо ми увійдемо в цей графік, то буде схоже на те, як було в 2022-2023 році, коли відключення тривали до лютого. Але тоді вони були спричинені ремонтом підстанцій, які були пошкоджені", - заявив Корольчук.
Окрім цього, варто зважати, що в той період часу лише увійшли в режим, до цього ніхто не готувався. Крім того, працювали усі блоки на АЕС та ТЕС.
"А зараз є щонайменше дві проблеми – недостатня потужність і ТЕС, і ГЕС. Якщо вдарять морози, то ГЕС не зможуть стабільно зливати воду, як раніше. Тому цілком можливо, що за таких умов відключення будуть тривати до кінця зими", - підсумував Корольчук.
Відключення світла в Україні - що відомо
Експерт Корольчук також зробив ще один прогноз - він попередив, до чого готуватися українцям. За його словами, відключати світло можуть на 2, 3, 4 години.
Також експерт пояснив, чим небезпечні удари Росії по АЕС. У разі пошкодження атомних блоків, українцям загрожуватиме затяжний блекаут, адже електроенергія буде подаватися за жорсткими графіками, фактично буде колапс в енергосистемі.
Водночас Главред зазначав, що експерт з ринку нафтопродуктів та енергетичних питань Геннадій Рябцев також зробив свій прогноз, коли чекати відключень світла.
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Удари Росії по Україні та відключення світла
З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС.
Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей.
Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км.
Наразі, через брак снарядів до ППО, Росія вдалося знеструмити ще низку обʼєктів, через що в "Укренерго" були вимушені запровадити аварійні відключення.
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