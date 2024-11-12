Лихі відключення до кінця зими: за яких умов українцям запасатись генераторами

Відключатимуть українцям світло чи ні, на думку експерта, залежатиме одразу від двох ключових факторів.

https://glavred.net/ukraine/lihie-otklyucheniya-do-konca-zimy-pri-kakih-usloviyah-ukraincam-zapasatsya-generatorami-10613618.html Посилання скопійоване

Від яких факторів залежить відключення світла в Україні / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

Про що сказав Корольчук:

Відключення світла залежать від погоди та технічного стану

В України зараз недостатня потужність і ТЕС, і ГЕС

З приходом похолодань та морозів багатьох українців починають турбувати питання відключень електроенергії. Свій прогноз стосовно того, які саме і як довго в нас вони можуть бути в інтерв'ю Главреду розповів енергетичний експерт, співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

За його словами, усе залежить від двох факторів – погоди та технічного стану.

відео дня

"Навіть якщо будуть працювати всі блоки АЕС та ТЕС, під час морозів ми все одно увійдемо в режим відключень електроенергії. Я не бачу інших варіантів. І якщо ми увійдемо в цей графік, то буде схоже на те, як було в 2022-2023 році, коли відключення тривали до лютого. Але тоді вони були спричинені ремонтом підстанцій, які були пошкоджені", - заявив Корольчук.

Черги відключень світла / Инфографика: Главред

Окрім цього, варто зважати, що в той період часу лише увійшли в режим, до цього ніхто не готувався. Крім того, працювали усі блоки на АЕС та ТЕС.

"А зараз є щонайменше дві проблеми – недостатня потужність і ТЕС, і ГЕС. Якщо вдарять морози, то ГЕС не зможуть стабільно зливати воду, як раніше. Тому цілком можливо, що за таких умов відключення будуть тривати до кінця зими", - підсумував Корольчук.

Відключення світла в Україні - що відомо

Експерт Корольчук також зробив ще один прогноз - він попередив, до чого готуватися українцям. За його словами, відключати світло можуть на 2, 3, 4 години.

Також експерт пояснив, чим небезпечні удари Росії по АЕС. У разі пошкодження атомних блоків, українцям загрожуватиме затяжний блекаут, адже електроенергія буде подаватися за жорсткими графіками, фактично буде колапс в енергосистемі.

Водночас Главред зазначав, що експерт з ринку нафтопродуктів та енергетичних питань Геннадій Рябцев також зробив свій прогноз, коли чекати відключень світла.

Інші новини про відключення електроенергії:

Удари Росії по Україні та відключення світла З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС. Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей. Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км. Наразі, через брак снарядів до ППО, Росія вдалося знеструмити ще низку обʼєктів, через що в "Укренерго" були вимушені запровадити аварійні відключення.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред