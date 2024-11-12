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Відключення світла до 4 годин: Корольчук попередив, до чого готуватися українцям

Анна Косик
12 листопада 2024, 13:42
781
На початок застосування графіків відключень світла в Україні може вплинути лише один фактор.
Відключення світла до 4 годин: Корольчук попередив, до чого готуватися українцям
Російські атаки є одним із факторів відключень електоенергії / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Що сказав Корольчук:

  • У випадку виникнення технічних проблем в Україні будуть вводити відключення
  • Сценарій із відключеннями протягом 20 годин малоймовірний
  • Відключення вводитимуть не у всіх областях

В Україні із настанням холодів утворився дефіцит в енергосистемі, а загроза ударів країни-агресора Росії з наближенням зими лише наростає. В таких умовах можуть розпочатися аварійні відключення.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів енергетичний експерт, співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук. За його словами, вже з початку листопада Україна знаходиться у дуже делікатному режимі.

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"У разі виходу хоча б одного енергоблоку на ремонт, в Україні відразу можуть виявлятися відключення по регіонах. Якби промисловість не скоротила споживання, такі відключення вже могли бути. Якби не було імпортної електроенергії, то відключення теж могли б бути. Прямо зараз ми йдемо за межею, і як тільки виявиться технічна проблема, тоді одразу будуть відключення", - наголосив він.

Відключення світла до 4 годин: Корольчук попередив, до чого готуватися українцям
Черги відключень світла / Інфографіка: Главред

Експерт додав, що навіть у випадку необхідності вводити графіки відключень електроенергії не йде мова про довготривалу відсутність світла по 20 годин на добу.

"Відключати можуть на 2, 3, 4 години. І навіть не у всіх регіонах. Але це лише листопад, ще не такий холодний місяць", - вважає Корольчук.

Він нагадав, що навіть у 2022 році, коли росіяни наносили перші масовані удари по Україні, до середини листопада відключень було небагато. Тому зараз Україна йде "ніздря в ніздрю" із відключеннями, вони можуть розпочатися у перші ж морози.

Відключення світла в Україні - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко вважає малоймовірною можливість постійного введення аварійних відключень через імітацією РФ атак на Україну.

Раніше голова ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв попередив українців, що живуть у Львові та Києві про можливі проблеми із електроенергією - ці міста опинилися перед загрозую блекауту.

Напередодні в "Укренерго" заявили, що взимку в Україні можливі відключення світла за графіками. Обмеження можуть запроваджувати залежно від погоди та морозу.

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Хто такий Юрій Корольчук

Юрій Корольчук - енергетичний експерт, співзасновник Інституту енергетичних стратегій.

Закінчив філософський факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка.

Протягом 1998-2002 року реалізовував низку аналітичних проєктів у Центрі політичних досліджень Львівського національного університету ім. І. Франка, Центрі політичних досліджень "Нова Хвиля", Центрі політичного прогнозування газети "Високий замок".

У 2003-2004 рр. очолював прес-службу компанії ДК "Газ України", що входиила до структури НАК "Нафтогаз України".

У 2004-2005 рр. став головою прес-служби ВАТ "Укртранснафта", що входить до структури НАК "Нафтогаз України" і є монополістом на ринку транспортування нафти в напрямку країн Європейського Союзу та на вітчизняні нафтопереробні заводи.

З 2006 по 2010 рік - начальник прес-центру НАК "Нафтогаз України".

З 2010 року - один із засновників Інституту енергетичних досліджень, член Наглядової Ради Інституту енергетичних стратегій.

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