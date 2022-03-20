"ОПЗЖ і партія Шарія": в Україні припинено діяльність проросійських політичних сил - Зеленський

Володимир Зеленський / Офіс президента

Президент Володимир Зеленський повідомив, що в умовах війни Росії проти України рішенням РНБО припинена діяльність низки політичних партій, у яких є зв'язки з країною-агресором. Про це глава держави заявив у своєму відеозверненні.

Діяльність партій припинена на весь час дії воєнного стану.

"Рішенням РНБО на час дії воєнного стану призупиняється діяльність партій ОПЗЖ, партія Шарія, Опозиційний блок, Наші, Соціалістична партія, Союз лівих сил, Прогресивна соціалістична партія, Ліва опозиція, Держава, Партія соціалістів, Блок Володимира Сальдо", - заявив Зеленський.

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Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський записав нове звернення до українців.

Він підкреслив, що прийшов час для переговорів з Росією.

Це, за словами Зеленського, єдиний шанс для країни-агресора знизити збиток від власних помилок.

"Пора зустрічатися. Пора говорити. Пора відновлювати територіальну цілісність і справедливість для України. Інакше втрати Росії будуть такими, що вам не вистачить і кількох поколінь, щоб піднятися", – зазначив Зеленський.