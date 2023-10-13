"Лізуть, як таргани, привозять свіжак": РФ намагається взяти в Авдіївку в оточення

Четверту добу в Авдіївці тривають запеклі бої. Окупанти б'ють з усього, що у них є. ЗСУ тримають свої позиції.

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Ситуація в Авдіївці важка, тривають бої / Колаж: Главред, фото: Telegram Віталій Барабаш, deepstatemap

Російські окупанти намагаються взяти Авдіївку в оточення, вони зосередилися на ударах з півночі та півдня. У місті - важка ситуація, тривають бої. Гуманітарну допомогу й продукти харчування в Авдіївку не постачають, влада організовує евакуацію в перервах між обстрілами.

Як розповів начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі марафону новин, у місті вже четверту добу дуже важка ситуація. Ворог посилив обстріли, окупанти намагаються просуватися вперед за допомогою броньованої техніки, але українські воїни тримають свої позиції.

"Четверту добу тривають бої. Запеклі та дійсно без перерви. І стрілецькі бої, і артилерійські дуелі. (Окупанти, - ред.) б'ють з усього, що у них є. Активно працює (ворожа, − ред.) авіація. По Авдіївці - ніч дуже гаряча була. Кілька авіаракетних ударів було по самому місту. По позиціях навіть і не рахували − їх дуже багато − сотні обстрілів по позиціях. Десятки за ніч по самому місту. Штурми не припиняються ні вдень, ні вночі − (росіяни, − ред.) лізуть, як таргани, дуже багато. Вчора дуже багато було застосування броньованої техніки, (окупанти, − ред.) йшли колонами. Дуже багато у них і техніки, і особового складу, привозять свіжак", - розповів Барабаш.

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Глава військової адміністрації додав, що окупанти б'ють не лише по населених пунктах на лінії фронту, але по більш тиловим. Зокрема, цієї ночі обстрілювали села Очеретинської громади. В результаті одна людина загинула, четверо - поранені, дві людини - під завалами цивільних.

"Можна сказати, що люди загинули під завалами, просто фізично ми не бачимо тіл", − заявив Барабаш.

За його словами, зараз дуже утруднена логістика в Авдіївку. Влада припинила поставки в місто і гуманітарної допомоги, і продуктів харчування.

"Намагаємося лише забезпечувати евакуацію. Якщо люди мають бажання і хочуть вже їхати, то намагаємося знаходити щілини в цих обстрілах. Але в місті в принципі все є - і продукти харчування, і гігієна, і медицина. Є в достатній кількості і з резервом на кілька місяців", − резюмував Барабаш.

Ситуація в Авдіївці

За останні три дні російські окупанти захопили 4,52 квадратних кілометра території на різних напрямках навколо Авдіївки. Ворожі війська знаходяться на відстані 3,32 км від дороги - української лінії зв'язку. Про це йдеться у свіжому звіті Інститут вивчення війни. За оцінками ISW, російські війська станом на 12 жовтня не забезпечили серйозного прориву під Авдіївкою та навряд чи одразу відсічуть українські сили.

Авдіївка пережила найбільший наступ російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення країни-агресора РФ. Українські війська відбили атаки і зуміли утримати всі свої позиції. Окупанти не припиняють обстріли міста та околиць, а також позиції ЗСУ.

Увечері 12 жовтня начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш заявив, що російські окупанти намагаються просунутися до Авдіївки, щоб захопити місто. Там зараз дуже напружена та складна ситуація.

Раніше повідомлялося про те, що РФ стягнула ударний кулак і пішла на штурм великого українського міста - Авдіївки. Ворог намагається пробити оборону ЗСУ. РФ використовує артилерію, авіацію та ракети для ударів по селах і Авдіївці.

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