Летіли з Білорусі: окупанти випустили по Львову найпотужніші ракети

Повітряні сили збили дві ракети типу "Х".
У понеділок ввечері, 28 березня, зенітно-ракетні війська України знищили 2 ракети, випущені ворогом по Львів з території Білорусі.
"Наприкінці доби 28 березня, з території Республіки Білорусь, винищувачем окупантів були випущені дві ракети типу "Х", які рухалися в напрямку міста Львова", - йдеться в повідомленні Повітряного командування "Захід".
Обслугами радіотехнічних військ цілі були своєчасно виявлені і знищені зенітними ракетними військами на відстані близько 30 км до обласного центру.
Крім того, зазначається, що підрозділи ЗРВ знищили на цьому напрямку два БПЛА оперативно-тактичного рівня.
Що відомо про ракетні обстріли РФ по Україні
За даними кількох західних журналістів, по Україні було випущено понад 56 авіаційних крилатих ракет "Х" (мабуть, Х-101 і Х-555)
Стратегічна крилата ракет X-101 (вимовляється як "Ха-101") – одна з найсучасніших в армії РФ, була прийнята на озброєння в 2013-му році.
За словами російських військ, вона володіє "технологією зниження радіолокаційної помітності".
Заявлена Максимальна дальність ураження цілі - 5 500 км. При цьому, згідно з характеристиками, може вражати рухомі цілі з точністю до 10 м.
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Війна в Україні 2022
Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і " ЛНР"в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.
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