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Летіли з Білорусі: окупанти випустили по Львову найпотужніші ракети

29 березня 2022, 12:55

Повітряні сили збили дві ракети типу "Х".

ракета
Ракетний обстріл / Міноборони

У понеділок ввечері, 28 березня, зенітно-ракетні війська України знищили 2 ракети, випущені ворогом по Львів з території Білорусі.

"Наприкінці доби 28 березня, з території Республіки Білорусь, винищувачем окупантів були випущені дві ракети типу "Х", які рухалися в напрямку міста Львова", - йдеться в повідомленні Повітряного командування "Захід".

Обслугами радіотехнічних військ цілі були своєчасно виявлені і знищені зенітними ракетними військами на відстані близько 30 км до обласного центру.

Крім того, зазначається, що підрозділи ЗРВ знищили на цьому напрямку два БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Що відомо про ракетні обстріли РФ по Україні

За даними кількох західних журналістів, по Україні було випущено понад 56 авіаційних крилатих ракет "Х" (мабуть, Х-101 і Х-555)

Стратегічна крилата ракет X-101 (вимовляється як "Ха-101") – одна з найсучасніших в армії РФ, була прийнята на озброєння в 2013-му році.

За словами російських військ, вона володіє "технологією зниження радіолокаційної помітності".

Заявлена Максимальна дальність ураження цілі - 5 500 км. При цьому, згідно з характеристиками, може вражати рухомі цілі з точністю до 10 м.

/ Українська правда

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Війна в Україні 2022

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і " ЛНР"в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.

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