Росіяни звозять до Білорусі ракети для Іскандерів: скільки коштує і чим небезпечний ракетний комплекс

Окупанти продовжують бомбити мирні українські міста.
Російські окупанти продовжують стягувати додаткові підрозділи зі складу Тихоокеанського флоту і Західного військового округу, а в місто Калинковичі в Білорусії звозять ракети до ОТРК Іскандер-М.
На Волинському напрямку залишається високою ймовірність залучення Збройних сил Республіки Білорусь до агресії проти України, повідомили у Генштабі.
"Фіксується підвезення автомобільним транспортом в район населеного пункту Калинковичі ракет в ОТРК Іскандер-М, - йдеться в повідомленні.
ОТРК Іскандер-М - характеристики і дальність ураження
Основне призначення ракетних комплексів Іскандер - знищення систем ППО і ПРО, А також найважливіших об'єктів, що прикриваються ними, на дальностях до 500 км.
Найбільш ймовірні цілі Іскандерів:
- системи ППО
- системи ПРО
- командні пункти і вузли зв'язку
- літаки і вертольоти на аеродромах
- найважливіші об'єкти інфраструктури (склади, Мости тощо)
- скупчення військ і техніки (колони на марші, майданчики зберігання техніки тощо)
- оперативно-тактичні ракетні комплекси
- дивізійна артилерія: реактивні системи залпового вогню, далекобійна артилерія.
ОТРК використовує квазібалістичну і крилату ракету. Загальним, крім машин пускового комплексу для ракет, є система наведення, а також касетні наповнювачі бойових частин.
Швидкість польоту ракети Іскандера
- В кінці активної ділянки - 2100 метрів в секунду;
- Максимальна на початку кінцевої ділянки-2600 метрів в секунду;
- Біля цілі-700-800 метрів в секунду.
Іскандер-М: скільки коштує ракетний комплекс
На початку 2016 року Вірменія стала першою країною, що купила Іскандери у Росії. Орієнтовна вартість не менше чотирьох куплених ракетних комплексів - від 70 до 100 мільйонів доларів.
Нагадаємо, у боях під Гостомелем Київської області Збройні Сили України розгромили окупантів зі складу елітної дивізії Росгвардії імені Дзержинського.
Також ми повідомляли, що Україна отримала від Міністерства оборони Великобританії партію переносних зенітно-ракетних комплексів Starstreak.
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