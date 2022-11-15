Росія атакувала Київ ракетами: влучили у три житлові будинки

Вибухи в Києві / скріншот

15 листопада в Україні прозвучала масштабна повітряна тривога. Російські окупанти потрапили до двох житлових будинків у Печерському районі Києва.

Як повідомляє мера Києва Віталій Кличко, ще кілька ракет збили системи ППО.

"У Печерському районі попадання, за попередньою інформацією, в два житлових будинки. Кілька ракет збили ППО над Києвом. Медики і рятувальники на місці влучень", - написав він.

Тим часом київська міська військова адміністрація повідомляє, що в столиці були збиті чотири ракети.

Кличко повідомив про ще одне влучення ракети по житловому будинку в Києві.

Небезпека нового масованого ракетного удару по Україні

10 листопада спікер Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат заявляв, що російські окупанти готуються до масованого удару по Україні. Вони почали накопичувати ракети. Командування РФ не здійснює поодинокі удари ракет або безпілотників, тому що, зрозуміло, результатів від них "не так багато", говорить Гнат. Він переконаний, що зараз Росія намагається наростити запаси.

Telegram-канал Generall SVR, який нібито веде колишній генерал Служби зовнішньої розвідки (СЗР) РФ, 11 листопада повідомляв, що Путін планує завдати масованого ракетного удару по енергетичній інфраструктурі України. Кілька людей з наближених президента Росії Володимира Путіна нібито намагаються його умовити скасувати або перенести ракетний удар по Україні.

Пізніше Гнат зазначав, що Росія не відмовиться від своїх намірів завдати ракетного удару. Російські окупанти тероризуватимуть український народ і намагатимуться знищити об'єкти критичної інфраструктури. Однак точну дату таких ракетних ударів неможливо назвати, є різні прогнози від різних аналітиків.

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