Ленд-ліз вже на підході: за тиждень-другий Україна отримає зброю, яка потрібна ЗСУ - Жданов

Україна отримає зброю в рамках ленд-лізу вже найближчим часом - Жданов / Колаж Міноборони України, Главред

Програма постачань зброї Україні з США в рамках ленд-лізу запрацює вже незабаром. За тиждень-другий Київ почне отримувати необхідні військам партії зброї. Грантова військова допомога згідно з домовленостями на конференції у Рамштайні або "антипутінської коаліції", вже надходить – гаубиці і французькі Цезарі можна побачити на фронті. Як тільки зброї буде достатньо, можна буде говорити про формування нових угруповань ЗСУ. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

У ефірі Україна 24 він розповів про те, що зброя від Заходу, яка може забезпечити перевагу ЗСУ над військами РФ, почне надходити вже незабаром.

читайте такожУ ЗСУ є шанси вийти на кордон з РФ, але все залежатиме від питання відходу Путіна - Жданов"За деякими даними, перші судна вже відшвартовуються в портах Польщі та інших європейських країн. Отже, тиждень-два - і вони вже будуть доставлені в Україну", - сказав експерт.

За його словами, Київ отримує озброєння і в контексті інших домовленостей, таких як конференція у Рамштайні або "антипутінська коаліція.

"Там просто кількість невелика, тому для нас вона важлива, але завжди нам би хотілося, щоб там було набагато більше. Та грантова допомога, яка сьогодні надходить, йде в принципі "з коліс в бій". Ми вже бачимо гаубиці на фронті, і французькі "Цезарі" одразу ж пішли на фронт", - пояснив Жданов.

Також Олег Жданов підкреслив, що як тільки допомога в рамках ленд-лізу буде в Україні, з'явиться можливість говорити про початок формування нового угруповання українських військ.

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Війна Росії проти України

Українські війська проводять контрнаступальні дії у Херсонській області. На даному напрямку вони досягли певного успіху. Військові змогли звільнити понад 20 населених пунктів. Сили оборони України продовжують просування на південь регіону.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович сказав, що на Україну очікує дуже складний період на фронті. Російські окупаційні війська накопичили сили і перейшли в наступ на трьох напрямках.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що ЗСУ для реалізації операції з повномасштабного контрнаступу потрібно багато сучасної зброї. Йдеться про сотні одиниць ракетних систем, артилерії, а також літаки, танки і тисячі безпілотників. Крім того, слід сформувати 6 нових бригад чисельністю 25 тисяч осіб.

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