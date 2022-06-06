Путін починає говорити про транзит влади, щоб завершити справу всього свого життя - Жданов

Путін розуміє, що здоров'я здає / скріншот

Володимир Путін бажає відновити Радянський Союз, а через проблеми зі здоров'ям може погодитися на відмову від президентства.

Російський диктатор зараз слабкіше з кожним днем, заявив військовий експерт Олег Жданов в коментарі "ТСН".

"Я так розумію, що він не наляканий. Він не встигає, у нього часу в обріз. У нього дуже слабке здоров'я і воно погіршується. Він хоче завершити справу всього свого життя - відновити Радянський Союз, основою цього об'єднання буде Україна", - вважає Жданов.

Експерт зазначив, що приєднавши Україну, інші країни колишнього СРСР самі приєднуватися до Росії.

читайте такожПутін насправді серйозно хворий - екс-глава розвідки Британії"Але він розуміє, що здоров'я здає і він починає говорити про транзит влади. Потрібен виконавець, а він (Путін - ред.) буде сидіти в бункері і давати йому вказівки", - заявив Жданов.

Раніше журналіст-розслідувач Христо Грозєв повідомив, найбагатші люди Росії бажають смерті президенту. Російські олігархи стверджують, що Володимир Путін хворий.

Раніше колишній агент КДБ Борис Карпічков, який втік з Росії, вважає, що російський диктатор Володимир Путін "збожеволів" і "одержимий параноїдальними ідеями".

У президента РФ може бути цілий "букет" хвороб - рак, рання стадія деменції, хвороба Паркінсона, пухлина головного мозку і параноя, що зводить його з розуму.

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