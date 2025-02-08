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Лазер проти "шахедів": стали відомі деталі про нову українську зброю "Тризуб"

Віталій Кірсанов
8 лютого 2025, 17:28
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Сухаревський вважає, що завдяки таким розробкам про українців на світовій арені перестануть думати тільки як про аграріїв.
Вадим Сухаревський
Вадим Сухаревський / колаж: Главред, фото: скріншот з Youtube-каналу Pressing

Коротко:

  • Про зброю під назвою "Тризуб" стало відомо наприкінці 2024 року
  • Україна має шанс стати технологічною країною

В Україні незабаром з'явиться можливість збивати російські ударні дрони типу "шахед" за допомогою лазерних технологій, і це буде зброя українського виробництва. Про це заявив командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський в інтерв'ю на Youtube-каналі Pressing.

Говорячи про зброю під назвою "Тризуб", про яку стало відомо наприкінці 2024 року, командувач зазначив, що "ми змогли це зробити буквально за кілька місяців".

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"Я супроводжую цей проєкт для того, щоб ефективно за допомогою технологічних рішень могли збивати "Шахеди", розвідувальні дрони противника, забезпечити оборону стратегічних об'єктів, місць нашого населення. Ми даємо вектор виробникам, військовим фантазувати на ці всі теми", - сказав Сухаревський.

Він пояснив, що це "робоча штука", яка "пропалює метал" і "збиває літаки зараз уже на випробуваннях". Військовий додав, що незабаром поряд із мобільними вогневими групами, "які, як усі звикли, з кулеметами і тепловізорами збивають "шахеди", "буде така сама машина, тільки вже з лазером".

Сухаревський вважає, що завдяки таким розробкам про українців на світовій арені перестануть думати тільки як про аграріїв.

"Що таке Україна на світовій арені? Переважна більшість людей в інших країнах скаже, що це аграрії. Олія, пшениця... Що Україна тепер? Аграрії залишилися. Але тепер у нас є величезний шанс стати технологічною країною і вийти з карми селянина на рівень адекватного розумного хомосапієнса на світовій арені. І наші люди неперевершені в цьому плані", - зазначив командувач Сил безпілотних систем.

Новини України - вітчизняні розробки

Як повідомляв Главред, українські волонтери завершують випробування нової ракети "Трембіта", здатної досягти Москви. Ракета має низьку вартість (15 тисяч доларів за одиницю) і високу мобільність, що дає змогу ефективно виснажувати ППО противника.

Також у грудні 2024 року в Україні розпочалося серійне виробництво крилатої ракети "Пекло" За три місяці виготовлено близько 100 одиниць. Ракета на 70% складається з українських компонентів, має інерціальне і GPS-наведення, а бойова частина важить близько 50 кг.

Американські військові розробляють для ЗСУ ракето-бомбу з головкою самонаведення Quicksink. Очікувана дальність застосування нової зброї складе 463 кілометри.

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Що таке лазерна зброя

Лазерна зброя - зброя, яка використовує як вражаючий засіб або елемент лазерні промені. Прототипи лазерної зброї розробляються різними державами і компаніями з 1960-70-х років. Лазерну зброю, призначену для прямого знищення цілей, створити досить проблематично через велику кількість енергії, необхідної для руйнування елементів конструкції або порушення працездатності внутрішніх радіоелектронних систем цілі. З цієї ж причини поки що досить проблематично створити лазерну зброю невеликого розміру, ручну, здебільшого через великі розміри необхідних елементів живлення, що виготовляються на основі нині існуючих технологій. У зв'язку з цим, основним напрямком сучасних розробок лазерної зброї, призначеної для прямого знищення цілей, є великі мобільні та стаціонарні системи наземного, морського і повітряного базування.

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