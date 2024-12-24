Україна майже завершила розробку ракети 'Трембіта': на що здатна нова зброя - Politico

Ракета розробляється з акцентом на низьку вартість і високу мобільність.

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Волонтери створюють бойову ракету "Трембіта" / Колаж: Главред, фото: скріншот "Мілітарний"

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Навіщо Україна розробляє ракету "Трембіта"

Основні характеристики ракети

Українські інженери-волонтери створюють нову ракету "Трембіта". Розробка вже перебуває на фінальній стадії випробувань, а серійне виробництво планується розпочати найближчим часом. "Трембіта" буде здатна досягти столиці країни-агресора РФ Москви.

"Невідомо, як довго Україна може розраховувати на масштабну іноземну військову допомогу. Тому "Трембіта" - один із кількох ракетних проєктів, які, як сподіваються в Україні, дадуть поштовх відродженню вітчизняної промисловості", - пише Politico.

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Ракета "Трембіта" - основні характеристики

"Трембіта" - це сучасна крилата ракета, яка використовує ремейк імпульсного реактивного двигуна, уперше застосованого на німецькій бомбі V-1 у 1944 році.

Базова модель ракети може долати відстань у 200 км зі швидкістю 400 км/год, але зараз інженери працюють над удосконаленою версією, здатною долетіти до Москви.

По яких цілях у РФ Україна може завдавати ударів / Інфографіка Главреда

Ракета розробляється з акцентом на низьку вартість і високу мобільність. Таким чином, "Трембіта" зможе ефективно виснажувати протиповітряну оборону противника.

Вартість однієї ракети разом із боєголовкою вагою 20-30 кг становить лише 15 тисяч доларів і три тисячі доларів у варіанті приманки.

Розробка "Трембіти" відбувається у відповідь на обмежені можливості України щодо використання іноземних ракет великої дальності. Українська ракета покликана стати дешевим і ефективним рішенням для ураження стратегічних цілей у тилу російської території.

"Але Україні все ще потрібен час, якого може не вистачити. Високопоставлений чиновник з питань безпеки каже, що країні потрібно щонайменше рік для того, щоб виробляти ракети в кількості, дальності та з можливостями, які б серйозно загрожували Росії", - зазначає видання.

​Дрон-ракета "Пекло" - що про нього відомо / Інфографіка: Главред ​

Ракета-дрон "Пекло" - головне:

6 грудня Силам оборони передали першу партію дронів-ракет "Пекло". Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що це українська зброя, яка вже має підтверджене бойове застосування.

"Пекло" стане вагомим інструментом, оскільки дасть змогу знищувати російські склади, техніку, пункти дислокації, зокрема на території РФ, вважає військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов. За його словами, ЗСУ зможуть використовувати "Пекло", як вважатимуть за потрібне, без дозволів союзників.

Як повідомляв Главред, в Україні почалося серійне виробництво нової української крилатої ракети "Пекло". Компанія-виробник уже виготовила близько 100 одиниць.

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