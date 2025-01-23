США створюють для ЗСУ потужну ракето-бомбу: в ЗМІ розповіли про секретну розробку

ЗСУ отримають зброю, здатну вражати цілі на відстані 463 км, розповіли в Defense Express.

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США розробляють для України потужну ракето-бомбу / Колаж: Главред, фото: рендер від US Air Force

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США розробляють для ЗСУ нову ракето-бомбу з дальністю ураження до 463 км

Її планують оснастити головкою самонаведенням Quicksink

Ракето-бомба зможе вражати наземні та морські об’єкти

Американські військові розробляють для ЗСУ ракето-бомбу з головкою самонаведення Quicksink. Очікувана дальність застосування нової зброї становитиме 463 кілометри. Про це повідомило видання Defense Express.

Як зазначили аналітики видання, проєкт є засекреченим. Проте відомо, що у рамках програми ERAM ракето-бомбу планують оснастити головкою самонаведення Quicksink. Вона дозволить ЗСУ ефективно знищувати як наземні, так і морські цілі, зокрема кораблі.

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Про пграму ERAM вперше офіційно стало відомо в липні 2024 року, хоча контракт на розробку ракето-бомби підписали ще в січні 2023 року. Виробництво нової зброї планують запустити до 2026 року, а обсяг виробництва становитиме 1000 одиниць на рік. У проекті, крім США, беруть участь Україна, Данія та Нідерланди.

За даними The War Zone, проект ERAM вже досяг етапу вибору системи наведення, яка зможе працювати без GPS-навігації. Саме тут з’явилася пропозиція інтегрувати Quicksink — головку самонаведення, яка комбінує радіолокаційні та інфрачервоні системи. Quicksink раніше успішно пройшла випробування на бомбі GBU-31/B JDAM, продемонструвавши стійкість до засобів радіоелектронної боротьби на фінальному етапі польоту.

Наразі вартість Quicksink становить $200 тисяч за одиницю, але ВПС США сподіваються знизити її до $50 тисяч у процесі доопрацювання. У майбутньому планується адаптація цієї системи наведення не лише для ERAM, а й для інших типів авіаційних боєприпасів.

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Як повідомляв Главред, українські волонтери завершують випробування нової ракети "Трембіта", здатної досягти Москви. Ракета має низьку вартість (15 тисяч доларів за одиницю) та високу мобільність, що дозволяє ефективно виснажувати ППО противника.

Також у грудні 2024 року в Україні розпочалося серійне виробництво крилатої ракети "Пекло". За три місяці виготовлено близько 100 одиниць. Ракета на 70% складається з українських компонентів, має інерціальне та GPS-наведення, а бойова частина важить близько 50 кг.

Крім цього, у ніч на 21 січня ЗСУ завдали удару по військових об’єктах у РФ за допомогою далекобійних дронів-камікадзе "Чаклун-В". Цей БПЛА має дальність польоту до 700 км і бойову частину масою 20 кг.

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