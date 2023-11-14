"Лади" скінчилися, беріть холодильник: в "ЛНР" зганьбилися подачками сім'ям бойовиків

Родичі знищених бойовиків "ЛНР" дякують окупаційній "владі" навіть за такі подачки.

https://glavred.net/ukraine/lady-konchilis-berite-holodilnik-v-lnr-opozorilis-podachkami-semyam-boevikov-10516771.html Посилання скопійоване

У "ЛНР" дружинам знищених бойовиків роздають холодильники / Колаж: Главред, Фото: Радіо Свобода, скріншот

Сім'ям бойовиків, яких ліквідували бійці Збройних сил України, почали видавати холодильники.

Як пише блогер Денис Казанський, відповідні сюжети демонструють окупанти "ЛНР".

"Виявляється, Біла "Лада" замість убитого сина - ще не найгірший варіант. Сім'ям загиблих бойовиків з окупованого Луганська і її не дають. Для них у окупантів призи скромніші – холодильник", - зазначив він.

відео дня

При цьому в сюжеті дружини знищених бойовиків "ЛНР" дякують окупаційній "владі" навіть за такі подачки.

"Але невтішній вдові вистачило і цього. Подивіться, як вона досить дякує благодійникам. Цілий холодильник замість чоловіка! Але ж міг би, як говорив Путін, спитися і безкоштовно померти. Тоді б і холодильника не дали", - додав Казанський.

Дивіться відео - у "ЛНР" родинам знищених бойовиків роздають холодильники:

У "ЛНР" зганьбилися подарунками дружинам бойовиків / скріншот

Раніше повідомлялося про те, що у РФ родичам не віддають тіло "демілітаризованого" окупанта. Бесєдін відслужив строкову службу в 2011-2012 роках, після чого залишився на контракті. На війну проти України росіянин був мобілізований 23 вересня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що два окупанти загинули в ДТП, повертаючись з війни в Україні. Окупантам вдалося вижити на війні в Україні, але, не доїхавши додому, вони стали жертвами ДТП.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.