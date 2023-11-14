"Лади" скінчилися, беріть холодильник: в "ЛНР" зганьбилися подачками сім'ям бойовиків

Сім'ям бойовиків, яких ліквідували бійці Збройних сил України, почали видавати холодильники.
Як пише блогер Денис Казанський, відповідні сюжети демонструють окупанти "ЛНР".
"Виявляється, Біла "Лада" замість убитого сина - ще не найгірший варіант. Сім'ям загиблих бойовиків з окупованого Луганська і її не дають. Для них у окупантів призи скромніші – холодильник", - зазначив він.
При цьому в сюжеті дружини знищених бойовиків "ЛНР" дякують окупаційній "владі" навіть за такі подачки.
"Але невтішній вдові вистачило і цього. Подивіться, як вона досить дякує благодійникам. Цілий холодильник замість чоловіка! Але ж міг би, як говорив Путін, спитися і безкоштовно померти. Тоді б і холодильника не дали", - додав Казанський.
Дивіться відео - у "ЛНР" родинам знищених бойовиків роздають холодильники:
Раніше повідомлялося про те, що у РФ родичам не віддають тіло "демілітаризованого" окупанта. Бесєдін відслужив строкову службу в 2011-2012 роках, після чого залишився на контракті. На війну проти України росіянин був мобілізований 23 вересня.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що два окупанти загинули в ДТП, повертаючись з війни в Україні. Окупантам вдалося вижити на війні в Україні, але, не доїхавши додому, вони стали жертвами ДТП.
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