В РФ сталася смертельна ДТП, в якій загинули двоє дагестанців. Вони поверталися з війни проти України. Третій окупант, який був з ними в одному авто, потрапив до реанімації.
Аварія сталася недалеко від аеропорту "Кавмінводи" в Ставропольському краї РФ, пишуть росЗМІ.
Дагестанці зупинили машину і вийшли з неї, коли в них влетів інший автомобіль.
"Уявляю, як обломилися рідні жертв ДТП – ні тобі компенсації, ні "Лади". Заплющилися б вони трохи раніше і трохи далі, сім'ї були б щасливі", - прокоментував у Telegram інцидент співзасновник волонтерської спільноти InformNapalm Іраклі Комахідзе.
Як повідомляв Главред, в Україні був ліквідований костромський кримінальник-рецидивіст з десятирічним кримінальним стажем. Ув'язнений Андрій Чечуров перебував у ПВК "Вагнера", хоча повинен був відбувати термін за крадіжку і збут наркотиків.
Під Бахмутом був ліквідований найманець ПВК "Вагнер" з позивним "Ташай", який раніше був відомий як кілер "Колобок". У 2016 році його засудили до 19 річного тюремного терміну, але нещодавно завербували в ПВК Вагнер.
Нагадаємо, Збройні Сили України ліквідували ексінкасатора Ігоря Богаченка, який був засуджений за пограбування банку в Зеленодольську (Татарстан). Приблизно 4 місяці тому колишній Інкасатор прийняв пропозицію ПВК "Вагнер" і відправився на війну проти України.
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