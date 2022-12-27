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"Ні тобі компенсації, ні Лади": двоє окупантів загинули в ДТП, повертаючись з війни в Україні

27 грудня 2022, 13:31
Окупантам вдалося вижити на війні в Україні, але, не доїхавши додому, вони стали жертвами ДТП.
ДТП, російські військові
Російські загарбники потрапили в ДТП і загинули / Фото ua.depositphotos.com, informnapalm

В РФ сталася смертельна ДТП, в якій загинули двоє дагестанців. Вони поверталися з війни проти України. Третій окупант, який був з ними в одному авто, потрапив до реанімації.

Аварія сталася недалеко від аеропорту "Кавмінводи" в Ставропольському краї РФ, пишуть росЗМІ.

Дагестанці зупинили машину і вийшли з неї, коли в них влетів інший автомобіль.

"Уявляю, як обломилися рідні жертв ДТП – ні тобі компенсації, ні "Лади". Заплющилися б вони трохи раніше і трохи далі, сім'ї були б щасливі", - прокоментував у Telegram інцидент співзасновник волонтерської спільноти InformNapalm Іраклі Комахідзе.

Як повідомляв Главред, в Україні був ліквідований костромський кримінальник-рецидивіст з десятирічним кримінальним стажем. Ув'язнений Андрій Чечуров перебував у ПВК "Вагнера", хоча повинен був відбувати термін за крадіжку і збут наркотиків.

Під Бахмутом був ліквідований найманець ПВК "Вагнер" з позивним "Ташай", який раніше був відомий як кілер "Колобок". У 2016 році його засудили до 19 річного тюремного терміну, але нещодавно завербували в ПВК Вагнер.

Нагадаємо, Збройні Сили України ліквідували ексінкасатора Ігоря Богаченка, який був засуджений за пограбування банку в Зеленодольську (Татарстан). Приблизно 4 місяці тому колишній Інкасатор прийняв пропозицію ПВК "Вагнер" і відправився на війну проти України.

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