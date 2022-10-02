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Куди поділася "друга армія професіоналів": у Зеленського відреагували на рекордні втрати РФ

2 жовтня 2022, 20:14

Подоляк нагадав, що українські військові ліквідували вже понад 60 тисяч російських мародерів.

ВСУ, Подоляк
Подоляк / УНІАН, Офіс президента, 24 канал

Російські окупанти втратили на війні з Україною у багато разів більше, ніж декларують офіційно.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував катастрофічні втрати Росії у війні проти України.

Подоляк нагадав, що українські військові ліквідували вже понад 60 тисяч російських мародерів. Поранених військових РФ - втричі більше.

"Все йде за планом, тому лічильник російської смертності перегорнув нову сторінку. "Армії" швидко мобілізованих офісних працівників пора запитати: куди поділася "друга армія професіоналів?", – написав він у Twitter.

Втрати військ РФ

Нагадаємо, за інформацією Генштабу, Збройні Сили України з початку повномасштабного вторгнення ліквідували вже близько 60 110 російських окупантів, з яких 500 — за останню добу.

Найбільших втрат російські загарбники зазнали на Краматорському та Бахмутському напрямках.

Також з початку повномасштабної війни українські військові знищили 2 377 ворожих танків, 4 975 бойових броньованих машин, 1 405 артилерійських систем, збили 264 літаки і 227 вертольотів.

Армія України зайшла в Лиман

У Збройних силах України 1 жовтня підтвердили відомості, згідно з якими війська вже в Лимані Донецької області. Російські підрозділи опинилися в оточенні. На в'їзді в Лиман встановлено український прапор.

Сили оборони України взяли під контроль всі шляхи виходу з міста. Волонтери опублікували відео з автоколоною, що розтягнулася на сотні метрів. Війська РФ на автомобілях намагаються втекти з лиману.

Представник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий уточнив, що армія України в Лимані. В місті йдуть бойові дії. Міністерство оборони Росії підтвердило втечу своїх сил.

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