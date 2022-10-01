Під 100 тисяч убитих і зниклих безвісти: з'явився інсайд про реальні втрати РФ

Стали відомі цифри втрат РФ в Україні/ Reuters , Радіо Свобода

Втрати російських окупантів в війні з Україною, станом на 1 жовтня, досягли 62 984 солдатів.

Такі дані доповідають президенту РФ Володимиру Путіну, пише в Telegram журналіст Андрій Цаплієнко.

При цьому він посилається на дані внутрішнього листування топ-менеджменту Газпрому, до якого отримав доступ.

"Мої джерела надсилають мені, як вони стверджують, внутрішню переписку функціонерів ПАТ Газпром", - пояснив журналіст.

Уточнюється, що також загинули 18246 російських бійців приватних військових компаній (ПВК). Втрати Росгвардії становлять 4821 вбитими і зниклими безвісти.

/ t.me/Tsaplienko

Нагадаємо, раніше секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данилов розповів про співвідношенні втрат українських захисників і російських окупантів.

За його даними, якщо брати в співвідношенні з армією РФ, то втрати окупантів в 9-10 разів більше. Навіть незважаючи на те, що вони перебувають у зручній позиції – обороні.

До того повідомлялося про те, що у російських загарбників почалася справжня паніка після серії точних ударів ЗСУ.

Один з російських окупантів поскаржився свій дружині, що в результаті ударів ВСУ знищена база з паливом і технікою.

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