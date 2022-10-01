Під 100 тисяч убитих і зниклих безвісти: з'явився інсайд про реальні втрати РФ

Вже ліквідовано в Україні 18246 російських бійців приватних військових компаній (ПВК).
Втрати російських окупантів в війні з Україною, станом на 1 жовтня, досягли 62 984 солдатів.
Такі дані доповідають президенту РФ Володимиру Путіну, пише в Telegram журналіст Андрій Цаплієнко.
При цьому він посилається на дані внутрішнього листування топ-менеджменту Газпрому, до якого отримав доступ.
"Мої джерела надсилають мені, як вони стверджують, внутрішню переписку функціонерів ПАТ Газпром", - пояснив журналіст.
Уточнюється, що також загинули 18246 російських бійців приватних військових компаній (ПВК). Втрати Росгвардії становлять 4821 вбитими і зниклими безвісти.
Нагадаємо, раніше секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данилов розповів про співвідношенні втрат українських захисників і російських окупантів.
За його даними, якщо брати в співвідношенні з армією РФ, то втрати окупантів в 9-10 разів більше. Навіть незважаючи на те, що вони перебувають у зручній позиції – обороні.
До того повідомлялося про те, що у російських загарбників почалася справжня паніка після серії точних ударів ЗСУ.
Один з російських окупантів поскаржився свій дружині, що в результаті ударів ВСУ знищена база з паливом і технікою.
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