"Загальна брехня": генерали РФ істерять і собачаться через втрату Лиману

У РФ істерика після втечі окупантів з Лиману / Генштаб ЗСУ

Російські генерали влаштовують публічні розбірки через втечу окупаційних військ з Лиману Донецької області.

З критикою на керівництво Міноборони РФ обрушився колишній командувач 58-ю армією, генерал-лейтенант Андрій Гурульов, який є депутатом Держдуми. Істерику він закотив в ефірі пропагандистського ток-шоу на росТБ.

"Це не швидкоплинний бій був. Мені незрозуміло, чому за весь час не оцінили правильно обстановку, не посилили угруповання", - каже він.

Генерал-рашист упевнений, що "проблема в повальній брехні, доповіді хорошої обстановки. Ця система йде зверху вниз".

"Проблема вся не на землі, а на набережній Фрунзе (офіс Міноборони РФ - ред.), де досі не розуміють, не володіють обстановкою", - волає Гурульов.

"Поки в Генштабі не з'явиться щось зовсім інше, то нічого не зміниться. Все інше - наслідок проведеної звідти політики", - додав генерал-лейтенант РФ.

Звільнення Лиману

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Збройні сили України підняли український прапор на в'їзді в Лиман Донецької області. Відео бійці опублікували 1 жовтня в мережі.

На відео наші захисники закріпили український прапор на міській стелі в Лимані.

"1 жовтня. Розгортаємо наш державний прапор, встановлюємо на нашу землю. Лиман. Все буде Україна", - каже боєць.

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