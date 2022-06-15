Військовий експерт пояснив, хто з країн Європи найсильніше гальмує поставки зброї для України

Експерт каже, що потрібно розширювати географію військової допомоги Україні / УНІАН та ua.depositphotos.com

Те, що деякі європейські країни, перш за все Німеччина, відмовляються постачати Україні танки, вельми сумна тенденція. Таку думку висловив відомий військовий експерт Олег Жданов, повідомляє портал "Сьогодні".

Висловлюючись з приводу майбутнього саміту керівників оборонних відомств ("Рашмтайн-3"), експерт каже, що вкрай необхідно максимальне розширення географії надання військової допомоги Україні.

"І друге - дуже б хотілося отримати розширення географії країн, які нам надають озброєння. Швидше за все, це теж станеться. Питання в обсягах цього озброєння і в термінах поставки", - сказав Жданов.

Як говорить експерт, німецьке керівництво в особі канцлера Олафа Шольца накладає вето на будь-які поставки озброєння Києву, поширюючи його на всі країни, які мають озброєння виробництва Німеччини.читайте такожКулеба різко розкритикував Німеччину за постачання зброї

Нагадаємо, раніше керівник українського посольства у ФРН Андрій Мельник стверджує, що офіційний Берлін планує близько 22 червня здійснити доставку в Україну потужних гаубиць Panzerhaubitze 2000.

А трохи пізніше, сказав дипломат, очікується поставка Німеччиною для потреб ЗСУ самохідних установок Gepard.

"Це теж стара зброя - 30 одиниць. 15 Gepard ‒ до кінця липня, ще 15 - до кінця серпня. Тобто тільки 2 рішення з усіх оголошених німецьким урядом до сьогоднішнього дня, які знаходяться в стадії реалізації", - підсумував Мельник.

Як писало німецьке видання Zeit з посиланням на власні джерела, Україні доведеться чекати обіцяна владою ФРН важка зброя - системи протиповітряної оборони та реактивні системи залпового вогню - аж до зими 2022/2023.

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