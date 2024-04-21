Розстріл копів під Вінницею: затриманим військовим загрожує "вишка"

Затримано підозрюваних у нападі на поліцейських на Вінниччині, внаслідок якого один правоохоронець загинув, а інший дістав поранення.
Зловмисників - двох військових, батька і сина, 52 і 26 років, уродженців Вінницької області - затримали за силової підтримки спецпідрозділу КОРД, ідеться в повідомленні Нацполіції в Telegram.
Підозрювані переховувалися на території Одеської області. Зазначається, що поліцейський, який загинув під час виконання обов'язків, захищаючи напарника, на якого напали першим, встиг зробити постріли і поранити зловмисників.
Обставини події та мотиви скоєного злочину встановлюються. За фактом нападу слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 348 Кримінального кодексу України - вбивство або замах на вбивство працівника правоохоронного органу у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків. Санкція статті передбачає до довічного позбавлення волі.
Процесуальне керівництво в досудовому розслідуванні здійснює Вінницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.
Подробиці нападу на копів
Як уточнила представник Нацполіції Олена Бережна в ефірі телемарафону, зловмисники ховалися в покинутій будівлі і мали намір виїхати за кордон України.
"Наразі слідством встановлено, що причиною нападу було те, що, як вони кажуть, вони перевозили бойові гранати. Але, як це було насправді, з'ясовуватиме слідство", - зазначила Бережна.
Розстріл поліцейських на Вінниччині - останні новини за темою
Нагадаємо, 20 квітня близько 2 години ночі в Гайсинському районі Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки автомобіль, у якому перебували двоє чоловіків.
Зловмисники відкрили вогонь по поліцейських. Від отриманих поранень загинув 20-річний правоохоронець, а його напарник поранений. Повідомлення про злочин надійшло до поліції від пораненого інспектора сектору реагування патрульної поліції відділу поліції № 1 Гайсинського райуправління.
На затримання зловмисників було орієнтовано весь особовий склад поліції Вінницької області та сусідніх областей, а також запроваджено спеціально поліцейську операцію.
Командування Сухопутних військ ЗСУ офіційно підтвердило, що до вбивства 20-річного поліцейського Максима Зарецького у Вінницькій області причетні військовослужбовці однієї з військових частин. Командування обіцяє максимальне сприяння у всебічному та неупередженому розслідуванні цього випадку.
Що відомо про Національну поліцію
Це центральний орган виконавчої влади, що забезпечує охорону прав і свобод людини, протидію злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку. Діяльність Нацполіції спрямовується і координується Кабміном через міністра внутрішніх справ. Нацполіція покликана захищати життя, здоров'я, права і свободи громадян України, іноземних громадян, осіб без громадянства, протидіяти злочинності, охороняти громадський порядок і забезпечувати громадську безпеку. Раніше правоохоронні функції в Україні виконувала міліція, а 2015 року, після ухвалення відповідного закону, ці функції перейшли до Нацполіції, пише Вікіпедія.
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