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Розстріл поліцейських на Вінничині: знайшли авто військових з боєприпасами

Руслана Заклінська
20 квітня 2024, 20:37
На території Вінницької та сусідніх областей проводяться слідчі та розшукові дії.
Розстріл поліцейських на Вінничині: знайшли авто військових з боєприпасами
У Вінницькій області знайшли автомобіль нападників по поліцейських / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

На території Вінницької області знайшли автомобіль, на якому переміщувалися підозрювані у нападі на патруль поліції. У ньому знайшли боєприпаси. Про це повідомив керівник Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Олексій Рихлюк в ефірі телемарафону.

"На території Вінницької області виявили транспортний засіб, на якому переміщувалися підозрювані. Також на тому місці виявили певні боєприпаси, які належать до військового майна", - заявив Рихлюк.

За словами керівника прокуратури, на території Вінницької та сусідніх областей проводяться слідчі та розшукові дії. Оперативники намагаються встановити місцеперебування підозрюваних.

відео дня

"Дані особи є військовослужбовцями ЗСУ", - зазначив Рихлюк.

Дивіться відео з нападниками, які розстріляли поліцейських у Вінницькій області:

Вбивство поліцейського на Вінниччині - подробиці

Нагадаємо, вночі 20 квітня у Гайсинському районі Вінницької області двоє чоловіків розстріляли поліцейських під час перевірки документів. Загинув 20-річний поліцейський, його напарник поранений. Нацполіція веде операцію для затримання нападників, яких вдалося ідентифікувати.

Також командування Сухопутних військ ЗСУ офіційно підтвердило, що до вбивства 20-річного поліцейського Максима Зарецького у Вінницькій області причетні військовослужбовці однієї з військових частин. Командування обіцяє максимальне сприяння у всебічному та неупередженому розслідуванні цього випадку.

Як повідомляв Главред, у Чернівецькій області працівник ТЦК і СП відкрив вогонь під час нападу місцевих жителів. Чоловік застосував зброю, здійснивши постріли в землю для захисту власного життя. Ніхто не постраждав.

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поліція Вінниця вбивство стрільба
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