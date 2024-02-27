Поліцейські були ціллю ворога: росіяни вбили правоохоронців на Сумщині

Російські окупанти вдарили по фермерському господарству і обстріляли його знову, коли українські поліцейські документували наслідки обстрілу.

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Росіяни вбили двох поліцейських на Сумщині / Колаж: Главред, МВС України, поліція Сумської області

Російські окупанти обстріляли фермерське господарство у селі Хотінь на Сумщині. Туди приїхали українські поліцейські і ворог вдарив по цій території знову. Внаслідок обстрілу загинули двоє поліцейських, ще шестеро поранені. Про це заявили в Міністерстві внутрішніх справ України.

Окупанти били по правоохоронцях прицільно з артилерії. Саме у той час поліцейські документували наслідки обстрілу.

"Тіла двох поліцейських рятувальники дістали з-під завалів. Співчуваємо родинам загиблих. Сумуємо разом з вами … Поліцейські не покидають цивільних навіть у найгарячіших точках. Постійно ризикують життям, залишаючись вірними Присязі. І сьогоднішня трагедія доводить, що це не просто слова", - йдеться у повідомленні. відео дня

Росіяни вбили двох поліцейських на Сумщині / фото: поліція Сумської області

Росіяни вбили двох поліцейських на Сумщині / фото: МВС України

Що відомо про загиблих та постраждалих

У поліції Сумської області зазначили, шо окупанти вбили Оксану Новік. Вона була підполковником поліції і очолювала відділ розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту, слідчого управління ГУНП в Сумській області.

Несумісні із життям поранення отримав Олег Юрко. Чоловік був підполковником поліції, заступником начальника відділення поліції №4 Сумського району та начальником слідчого відділення.

Тіла загиблих опинилися під завалами, їх дістали. Шестеро постраждалих правоохоронців перебувають у лікарні.

Удари ракетами і дронами по Україні

Нагадаємо, у ніч на 22 лютого окупанти атакували Україну "Шахедами". Силам ППО вдалося знищити вісім безпілотників у межах Полтавської, Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей.

У ніч на 23 лютого РФ вдарила "Шахедом" по багатоповерхівці в Дніпрі. Повідомлялося про багатьох травмованих. Загинуло дві людини.

Нагадаємо, у Повітряних силах повідомили, що у ніч на 23 лютого російські окупанти атакували Україну десятками дронів і шістьма ракетами різних типів. Вночі сили ППО збили 23 з 31"Шахеда".

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