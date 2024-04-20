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На Вінниччині вночі розстріляли поліцейських: загинув 20-річний правоохоронець

Альона Вороніна
20 квітня 2024, 11:25
Нападників вдалося встановити. Було оголошено план-перехоплення, щоб їх впіймати.
Расстрел полицейских в Винницкой области
На Вінниччині вночі розстріляли поліцейських/ скрін, Нацполіція у Вінницькій області

У Гайсинському районі Вінницької області двоє чоловіків розстріляли поліцейських, коли ті зупинили їхній автомобіль для перевірки документів. Від отриманих поранень загинув 20-річний поліцейський, його напарник поранений.

Про це повідомляє Нацполіція у Вінницькій області. Зазначається, що це сталося близько 2 години ночі 20 квітня.

На території Вінницької та Одеської областей було введено поліцейську операцію, щоб спіймати нападників.

відео дня

"Завдяки зусиллям оперативних служб вдалося встановити осіб, ймовірно причетних до скоєння злочину. Орієнтування розіслано до всіх регіональних підрозділів Національної поліції", – зазначають в Нацполіції Вінниччини.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у Telegram відреагував на вчинення цього злочину.

"Неважливо хто та в якому одязі і в якому стані та з якої причини. Виправдання цьому злочину немає і не може бути. Стрільців необхідно знайти та затримати. Вони мають відповісти за всією суворістю Закону. Мої співчуття родині та близьким загиблого поліцейського. І так: цей трагічний випадок демонструє, що тилу для поліцейських немає", – зазначив він.

Расстрел полицейский в Винницкой области
Розстріл поліцейських у Вінницькій області/ скрін

Дивіться відео з нападниками, які розстріляли поліцейських у Вінницькій області:

Раніше повідомлялося, що чоловік влаштував стрілянину в США – загинули 22 людини, 60 – отримали поранення. Стрілянина велася в трьох різних точках міста.

Також раніше повідомлялося, що у РФ восьмикласниця влаштувала стрілянину в школі та наклала на себе руки. Дівчинка сховала рушницю в тубусі й пронесла у клас. Відомо, що з неї знущалися однокласники.

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поліція Вінницька область стрільба
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