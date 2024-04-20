На Вінниччині вночі розстріляли поліцейських: загинув 20-річний правоохоронець

Нападників вдалося встановити. Було оголошено план-перехоплення, щоб їх впіймати.

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На Вінниччині вночі розстріляли поліцейських/ скрін, Нацполіція у Вінницькій області

У Гайсинському районі Вінницької області двоє чоловіків розстріляли поліцейських, коли ті зупинили їхній автомобіль для перевірки документів. Від отриманих поранень загинув 20-річний поліцейський, його напарник поранений.

Про це повідомляє Нацполіція у Вінницькій області. Зазначається, що це сталося близько 2 години ночі 20 квітня.

На території Вінницької та Одеської областей було введено поліцейську операцію, щоб спіймати нападників.

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"Завдяки зусиллям оперативних служб вдалося встановити осіб, ймовірно причетних до скоєння злочину. Орієнтування розіслано до всіх регіональних підрозділів Національної поліції", – зазначають в Нацполіції Вінниччини.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у Telegram відреагував на вчинення цього злочину.

"Неважливо хто та в якому одязі і в якому стані та з якої причини. Виправдання цьому злочину немає і не може бути. Стрільців необхідно знайти та затримати. Вони мають відповісти за всією суворістю Закону. Мої співчуття родині та близьким загиблого поліцейського. І так: цей трагічний випадок демонструє, що тилу для поліцейських немає", – зазначив він.

Розстріл поліцейських у Вінницькій області/ скрін

Дивіться відео з нападниками, які розстріляли поліцейських у Вінницькій області:

Раніше повідомлялося, що чоловік влаштував стрілянину в США – загинули 22 людини, 60 – отримали поранення. Стрілянина велася в трьох різних точках міста.

Також раніше повідомлялося, що у РФ восьмикласниця влаштувала стрілянину в школі та наклала на себе руки. Дівчинка сховала рушницю в тубусі й пронесла у клас. Відомо, що з неї знущалися однокласники.

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