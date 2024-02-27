'Якщо буде потрібно': Клименко розповів, чому поліцейських не мобілізують

В разі добровільного долучення правоохоронця до складу Збройних сил, він звільняється зі служби в поліції.

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Клименко розповів про мобілізацію поліцейських / колаж: Главред, фото: УНІАН, 53 окрема механізована бригада

Очільник МВС Ігор Клименко розповів в інтерв'ю Наталії Мосейчук зазначив, що зараз в Україні кожен поліціянт самостійно ухвалює рішення про те, де йому нести службу: чи в поліції, чи в ЗСУ.

"Кожен приймає рішення з поліцейських, що йому робити. Служити, захищаючи публічний порядок у складі поліції, друге - може піти в бойовий підрозділ і воювати під командуванням Збройних сил України, в складі поліцейського підрозділу наприклад, третій варіант - покласти посвідчення на стіл і піти під мобілізацію", - розповів Клименко в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

Водночас він пояснив, що в разі добровільного долучення правоохоронця до складу Збройних сил, він звільняється зі служби в поліції, адже ці дві структури мають різні закони регулювання.

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"Поки що немає ніяких квот у державі для тих поліцейських, які вступають до ЗСУ. Якщо буде потрібно, то ми всі станемо до зброї і будемо захищати державу", - сказав Клименко.

Міністр також відповів, як він ставиться до суспільного тиску, на кшталт "нехай поліцейські воюють".

"А чим хлопці в поліції відрізняються від тих, хто в народному господарстві працюють? Вони що, мають досвід бойових дій? Здебільшого ні", - сказав Клименко.

Мобілізація в Україні: що відомо

Нагадаємо, що 12 лютого в Україні офіційно продовжили воєнний стан і мобілізацію. Президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 діб.

Генерал ЗСУ Ігор Романенко назвав головну мету закону про мобілізацію. Поки закон розглядається, уряд приймає необхідні рішення, що сприяють швидкому призову, підготовці та постачанню військовослужбовців в зону бойових дій.

Президент України Володимир Зеленський озвучив нову заяву про мобілізацію в Україні. Зеленський також зазначив, що для оборони потрібна одна кількість бригад, а для контрнаступу - інша, більша. Питання мобілізації є складною справою.

Хто такий Ігор Клименко Ігор Клименко - міністр внутрішніх справ України, з 18 січня до 7 лютого 2023 - виконувач обов‘язків Міністра, генерал поліції 1-го рангу, доктор психологічних наук, в минулому голова Національної Поліції України. Член РНБО України з 11 лютого 2023 року та входить до складу Ставки Верховного Головнокомандувача з 24 лютого 2022 року.

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