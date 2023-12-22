'Критична ситуація з мостом Метро': експерт розповів, чи закриють червону гілку метро

Для того, щоб визнати міст аварійним, треба провести експертизу, заявив Олександр Сергієнко.

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Який стан "червоної гілки" метро у Києві / колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот: t.me/vitaliy_klitschko

Представник Київради говорить про те, що міст Метро можуть закрити, якщо його визнають аварійним, а КМДА цю інформацію заперечує. Наскільки критична ситуація з мостом Метро, та чи можливе у подальшому його закриття. В інтервʼю Главреду директор аналітико-дослідницького центру "Інститут міста" Олександр Сергієнко розповів про ситуацію з червоною гілкою метрополітену.

"Для того, щоб визнати міст аварійним, треба провести експертизу. У випадку з "синьою" гілкою, таку експертизу проводило державне підприємство "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій". Інститут проводить дослідження, і на його основі складає акт. І тоді, на основі цього акту, рішення має ухвалити Державна комісія з техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій. Якби була загроза від цього мосту, то Київський метрополітен першими б викликали цю комісію та попросили скласти акт. З цього випливає, що якихось критичних порушень у конструкції метрополітен не спостеріга", - пояснив експерт.

Він також зазначив, що міст Метро, яким би старим він не був (а йому вже близько 60 років), то ми б точно знали про реальні факти. А так мені видається, що тут багато спекуляцій.

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"З одного боку, журналісти хочуть, щоб їхні сайти мали більше переглядів, а з іншого боку можуть бути, звісно, певні лобістські рухи з боку проектувальників і будівельників мостів. Але об'єктивних факторів, які викликали б аварійну ситуацію на мосту Метро, ми не спостерігаємо", - додав Сергієнко.

Загалом вода - це звичайне явище в усіх підземних конструкціях. І якщо це, наприклад, наземна будівля, то легко залізти на дах, просмолити його чи відремонтувати, аби усунути протікання.

"Але в підземних тунелях усунути протікання так просто неможливо, як не старайся. На "синій" гілці метро тріщини з'явилися після трьох місяців від початку експлуатації в березні 2011 року. Тоді тріщини залатали, і тунель благополучно простояв ще 13 років. Однак в усіх тунелях передбачений цей зливний лоток, куди потрапляють просочування води через зовнішній периметр. І ще, виявляється, тунелі постійно, щоб там не накопичувались бруд та пил", - пояснив експерт.

Вода в тунелях - це нормальне явище. Але на синій гілці почав приток води і піску, що вже можна вважати аномалією.

"Там складна ділянка в усіх відношеннях - і приток води, і перехід з глибокого залягання на мілке, та й забудовники почали будувати багатоповерхівки в річищі Либіді. Усі ці фактори впливають на гідрогеологію", - додав Сергієнко.

Нагадаємо, що у метро Києва може статися ще одна аварія. На станції метро Контрактова площа можливе виникнення надзвичайної ситуації в тунелі, як раніше сталося на перегінному тунелі між станціями "Деміївська" і "Либідська".

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