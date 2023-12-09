У метро Києва може статися ще одна аварія: архітектор назвав станцію

Наступна техногенна аварія в метрополітені Києва може статися на станції метро Контрактова площа. Тут можливе виникнення надзвичайної ситуації в тунелі, як раніше сталося на перегінному тунелі між станціями "Деміївська" і "Либідська", де сталася розгерметизація. Про це заявив архітектор Анатолій Фролов.
За його словами, мер Києва Віталій Кличко попереджений про те, що ще одна станція Київського метрополітену перебуває під загрозою.
"Контрактова площа - наступна. Та техногенна катастрофа, яку архітектори, вчені вже припускали. Ми про це говорили Кличко, і Кличко нам сказав, що дозволить стати модераторами і закінчити цю станцію. Це наступна аварія, яка буде в Києві", — розповів Фролов в ефірі Київ 24.
У Києві закрили шість станцій метро
З 9 грудня у столиці припинила працювати частина станцій синьої гілки метро - від "Либідської" до "Теремків". У метрополітені розгерметизувався тунель, і вода підтопила частину підземки.
Пресслужба Київського метрополітену повідомила, що існує реальний ризик обвалу тунелю. Залізничні колії почало заливати водою, а в тунелі з'явилися великі тріщини.
Тепер потяги курсують між станціями Героїв Дніпра та Либідська. Станції метро Деміївська, Голосіївська, Васильківська, Виставковий центр, Іподром і Теремки продовжать цілодобову роботу лише в режимі укриття.
Столичні правоохоронці порушили кримінальну справу про службову недбалість через тріщини в стелі Київського метрополітену між станціями "Теремки" і "Либідська". Тим часом у столиці впроваджують зміни в організації дорожнього руху на найбільш завантажених відрізках доріг столиці після закриття станцій метро синьої гілки.
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