Ласий не лише до Запоріжжя: Путін готує наступ на деокуповане у 2022 році місто

Ворогу важливо зачепитись хоча б за якусь вулицю, за якісь будинки для картинки, і насамперед - для розтягування нашої лінії фронту.

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Путін хоче вибити війська України з Херсонщини / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, 199-й учебный центр ДШВ ВСУ

В чому полягає інсайд:

Ворог може почати операцію з форсування Дніпра

Путін хоче зміцнити та розширити захоплені території перед переговорами

Вже деякий час в інфопросторі лунають думки експертів про те, що окупанти готують наступ на Запоріжжя.

Однак, як зазначили джерела РБК, окупанти можуть захотіти більшого. Інсайдери видання підтвердили, що ворог найближчим часом може розпочати операцію з метою наступу на Херсон, форсувавши Дніпро.

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За даними двох опитаних джерел, агресори звозять обладнання для наведення понтонних переправ і готують війська на лівий берег Дніпра.

В матеріалі також розповідається, що під час майбутніх переговорів про потенційне завершення війни, цілком ймовірно, що Путін поставить ультиматум передати під контроль Росії всю територію Херсонської та Запорізької областей, а не тільки ту їх частину, які він на сьогодні захопив.

Це завдання-максимум у росіян, тому Кремль поставив за мету зняти дискусії щодо контролю над цими двома областями. Водночас, як підкреслили джерела, завдання-мінімум - розтягування українських сил.

"Ми знаємо про їхні наміри, але ми не знаємо точно, коли вони хочуть розпочинати. Росіяни хочуть провести дзеркальну операцію до тієї, що ми робили в Кринках. Шансів знову захопити Херсон у них немає. Але для них важливо зачепитись за якусь вулицю, за якісь будинки для картинки, і насамперед - для розтягування нашої лінії фронту. Ми знаємо про їхні плани - і по Херсону, і по Запорізькій області - і теж готуємось", - сказав один зі співрозмовників видання.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, Путін поставив за мету захопити одразу два міста. Річ у тім, що Авдіївкою та Вугледаром вони навряд чи можуть переконати свого російського споживача, який із кожним днем стає більш вимогливим.

Водночас ЗСУ можуть обламати плани Путіна. РФ має надію, що через 2-3 місяці армія України зламається, однак поки що є шанси переграти ситуацію.

Ба більше, армія РФ масово дезертирує на одній з ключових ділянок. Агресори, не бажаючи миритися з жахливим ставленням своїх командирів, залишають свої позиції на Херсонщині.

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Що відомо про деокупацію Херсона? Деокупація міста завершила блискучу Херсонську наступальну операцію, в результаті якої підрозділи Сил оборони України просунулись на відстань до 40 кілометрів, звільнили територію площею до 5700 км2 і визволили до 211 населених пунктів, включаючи обласний центр - місто Херсон. Наступ на Херсонському напрямку було розпочато 29 серпня 2022 року напередодні Харківської наступальної операції, пише АрміяІнформ.

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